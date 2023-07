Threads, il social network simile a Twitter che sarà parte integrante dell’esperienza Instagram, sembra essere ormai molto vicino al lancio. Il sito ufficiale dell’applicazione è apparso online, con un conto alla rovescia che termina tra due giorni, il 6 luglio.

Il sito ufficiale è raggiungibile a questo indirizzo ed è stato scovato da alcuni insider di 9to5Google: il conto alla rovescia sembra non sia visualizzabile dall’Italia, lasciando spazio invece ad un’animazione in 3D di diversi puntini colorati, simili ad una galassia, con cui è possibile interagire trascinandoli con un click del mouse, o con il dito se su smartphone, in tutte le direzioni. Al centro invece campeggia il nome dell’applicazione, Threads.

Accedendo al sito da dispositivi diversi si viene accolti da una pagina diversa. Su uno smartphone Android viene visualizzato il messaggio Coming soon to Android, mentre accedendo da un dispositivo iOS viene mostrato il link alla pagina di download sul relativo App Store, con l’icona del Play Store che risulta invece non cliccabile.

Threads arriverà ufficialmente il 6 luglio

Threads sarà lanciato il prossimo 6 luglio, e si conferma come un diretto rivale di Twitter. È probabile che siano stati proprio gli ultimi avvenimenti legati al social azzurro ad aver spinto Meta a velocizzare il lancio di Threads, per cercare di sfruttare l’ondata negativa che sta accompagnando il social di Elon Musk negli ultimi mesi e cercare di acchiappare quanti più utenti possibili.

Recentemente Twitter ha infatti inserito diverse limitazioni per i suoi utenti, come l’impossibilità di visualizzare contenuti senza aver effettuato l’accesso e un limite di visualizzazioni giornaliero per gli account senza abbonamento.

Nel frattempo alcuni utenti su Instagram possono usufruire di un curioso easter egg. Digitando la parola “threads” nel campo di ricerca dell’applicazione, apparirà nell’angolo destro una piccola icona rettangolare rossa che, se cliccata, rimanda ad un biglietto digitale con il logo di Threads, l’username dell’account, la data del 6 luglio alle ore 7 (PT) e un codice QR che rimanda alla pagina di download di cui vi abbiamo parlato qui sopra.

Come funzionerà Threads e in che modo è legato a Instagram

Come già emerso nelle settimane scorse, Threads funzionerà in maniera molto simile a Twitter e sarà un’applicazione di microblogging in cui gli utenti potranno condividere brevi pensieri a cui altri utenti potranno rispondere, creando quello che in inglese viene appunto chiamato thread.

Sono già apparse alcune immagini in anteprima della nuova applicazione, che mostrano un’interfaccia molto simile a quella di Twitter. Sempre grazie ad alcuni insider, che hanno avuto modo di provare una versione in anteprima dell’app apparsa per sbaglio sul Play Store, possiamo farci un’idea più precisa di come Threads sarà legato ad Instagram.

Prima di tutto gli account dei due social network saranno interconnessi, ma solo se l’utente decide di condividerli tra le due piattaforme. In altre parole, seguire qualcuno su Instagram non vuol dire seguirlo automaticamente su Threads, ma è possibile attivare un’impostazione che unifica automaticamente le due liste.

Similmente ad Instagram, è possibile seguire in automatico i profili pubblici su Threads, mentre quelli privati necessitano dell’autorizzazione da parte del proprietario. È possibile anche pre-approvare i propri seguaci su Instagram a seguirci su Threads, così come è possibile scegliere singolarmente quali account approvare al momento della creazione del profilo.

I due social media sono legati anche sotto l’aspetto del profilo, condividendo la stessa username e immagine del profilo. È possibile inoltre seguire account diversi sia su Instagram che su Threads, ma bloccarne uno su una piattaforma ne comporta il blocco anche sull’altra.

Sembra infine che in futuro Threads possa collegarsi ad altri social network come Mastodon, ma al momento del lancio queste funzionalità non dovrebbero essere previste.