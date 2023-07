Il settore dei tablet Android registra il debutto di un nuovo protagonista: in Cina è stato appena lanciato il nuovo REDMAGIC Gaming Tablet che arriva sul mercato insieme ai nuovi REDMAGIC 8S Pro e Pro+.

Come suggerisce il nome, il nuovo prodotto della gamma REDMAGIC è un vero e proprio “tablet da gaming” con un ampio display e tanta potenza per gestire i giochi più complessi disponibili su Android. Per il momento, il nuovo REDMAGIC Gaming Tablet è previsto esclusivamente per la Cina ma le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane.

Vediamo, di seguito, le specifiche tecniche del nuovo modello di REDMAGIC.

REDMAGIC Gaming Tablet: ecco la scheda tecnica completa

Il nuovo REDMAGIC Gaming Tablet può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il chip utilizzato dai top di gamma arrivati sul mercato nel corso della seconda metà dello scorso anno garantisce ottime prestazioni, anche se inferiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 disponibili sui nuovi 8S Pro, e tanta efficienza. Il chip garantisce anche la possibilità di sfruttare la rete 5G.

Si tratta di una combinazione vincente per un tablet che si auto-definisce “da gaming”. Il modello arriva sul mercato con 12/16 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage. Il nuovo modello può contare su di un display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2K.

Da notare anche il supporto ad un refresh rate massimo di 144 Hz, essenziale per massimizzare la qualità dell’esperienza di gioco. Il display presenta un rapporto tra le dimensioni di 16:10, prevede il supporto per una profondità del colore a 10 bit e un contrasto di 1500:1.

Il REDMAGIC Gaming Tablet può contare su di una batteria integrata da ben 10.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. I dati dichiarati dall’azienda confermano che per una carica completa bastano appena 55 minuti.

L’azienda ha anticipato la presenza di una serie di personalizzazioni software pensate per migliorare l’esperienza d’uso, in particolare in gaming. Il software, infatti, presenterà varie funzionalità inedite, adatte agli utenti che utilizzeranno il tablet principalmente per giocare. Il sistema operativo è Android 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo REDMAGIC Gaming Tablet sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 11 luglio, anche se i preordini sono già aperti. In arrivo ci sono diverse varianti. Il modello base può contare su 12 GB di RAM e 256 GB di storage e viene proposto con un prezzo di 3,899 Yuan, pari a poco meno di 500 euro al cambio attuale.

Per gli utenti che puntano a qualcosa in più, invece, c’è la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. In questo caso, il prezzo sale fino a 4.599 Yuan, pari a circa 590 euro. Da notare che il tablet arriva sul mercato anche con una Smart Magnetic Keyboard (con touchpad integrato) e con una stylus.

Si tratta di due accessori venduti separatamente con un costo, rispettivamente di 599 yuan (circa 75 euro) e 399 yuan (circa 50 euro). Da segnalare anche il lancio di una Transformers Edition dal costo di 4,999 yuan (circa 635 euro). Maggiori dettagli in merito ad un possibile rilascio in Europa del tablet potrebbero arrivare nelle prossime settimane.