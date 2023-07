L’Amazon Prime Day 2023 si sta avvicinando sempre di più, e stanno prendendo il via diverse iniziative che fungono da antipasto: dopo i regali riguardanti Amazon Music, l’abbonamento Audible e non solo, ecco che arriva una prima selezione di prodotti Amazon Seconda Mano con sconto del 20%. Vediamo come funziona la promozione.

Al via lo sconto del 20% su una selezione Amazon Seconda Mano

Come ormai dovreste sapere, l’Amazon Prime Day 2023 sarà l’11 e il 12 luglio, ma esattamente come gli scorsi anni il colosso dell’e-commerce propone alcune iniziative per “ingannare” l’attesa. Una di queste è lo sconto del 20% su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, ex Warehouse Deals, che consente di risparmiare qualcosa in più sull’acquisto di prodotti resi, che possono essere in condizioni pari al nuovo o magari con qualche difetto estetico o con accessori mancanti (Come nuovo, Ottime condizioni, Buone condizioni, Condizioni accettabili).

La selezione riguarda diverse categorie di prodotti, tra le quali spicca l’elettronica: all’interno della sezione possiamo trovare offerte su smartphone, tablet Android, accessori, cuffie wireless, smartwatch, informatica, smart TV, videogiochi, console e così via. Il prezzo scontato del 20% apparirà solo una volta selezionato l’indirizzo di spedizione: potrete vederlo dopo aver aggiunto il prodotto al carrello, nel riepilogo dell’ordine. Fate attenzione, però: come indicato da Amazon stessa, alcuni prodotti sono scontati solo in determinate colorazioni e versioni, quindi verificate di ottenere effettivamente lo sconto prima di concludere la transazione. In più, le varianti desiderate potrebbero essere disponibili solo in numero ridotto, quindi vi consigliamo di non tentennare troppo.

Lo sconto del 20% sulla selezione Amazon Seconda Mano è valido dalla mezzanotte del 3 luglio 2023 fino alle 23:59 del 10 luglio. Terminerà dunque pochi istanti prima dell’avvio del Prime Day 2023 vero e proprio, che metterà a disposizione migliaia di offerte riservate agli abbonati Amazon Prime (qui per abbonarvi, anche sfruttando la prova gratuita). Per accedere alla pagina dedicata all’iniziativa potete seguire il link qui in basso. Se non volete restare mai indietro con gli sconti del momento, Prime Day o meno, potete affidarvi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Selezione di prodotti Amazon Seconda Mano con sconto del 20%

