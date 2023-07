A partire da oggi il portafoglio di offerte di ho. Mobile si arricchisce di una soluzione molto interessante dedicata a chi è alla ricerca di un piano all inclusive.

Stiamo parlando di una nuova offerta del genere operator attack che si chiama ho. 10,99 300 Giga e che mette a disposizione degli utenti minuti, chiamate e traffico dati.

La nuova offerta di ho. Mobile a 10,99 euro al mese

Dietro il pagamento di un canone mensile di 10,99 euro (invece di 17,99 euro), la nuova offerta del popolare operatore telefonico mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e ben 300 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità massima in download fino a 30 Mbps e in upload fino a 30 Mbps).

Tra i servizi inclusi vi sono la Navigazione in hotspot, il Numero 42121 (per il credito residuo), SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

L’offerta in questione è disponibile per i clienti che provengono da uno dei seguenti operatori (la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM): Iliad, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile (Pre 2014), CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Kena Mobile, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Per usufruire dello sconto e avere questa offerta a 10,99 euro al mese (invece di 17,99 euro) è sufficiente andare in uno dei vari negozi fisici dell’operatore telefonico sparsi su tutto il territorio nazionale o procedere alla sua attivazione online (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e in entrambi i casi non vi saranno costi di attivazione da sostenere.

Potete trovare tutte le offerte di questo operatore qui.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche