All’inizio di questo mese Google ha presentato una serie di nuove funzionalità in arrivo nella sua suite di app Workspace, inclusa la nuova integrazione di Google Fogli con la stampa unione di Gmail.

Tramite il blog di Workspace, Google ha recentemente annunciato che la funzione è attiva e ora consente agli utenti di estrarre grandi quantità di dati direttamente da un foglio di calcolo per automatizzare l’invio di e-mail personalizzate a un massimo di 1.500 destinatari.

L’icona della stampa unione ora è posizionata in alto a destra e i tag vengono visualizzati quando si digita “@” .

Inoltre, ogni e-mail inviata tramite stampa unione includerà anche un collegamento per annullare l’iscrizione alla newsletter simile alle e-mail con invio multiplo. In questo caso il nome non verrà più visualizzato durante l’invio di e-mail future tramite tag di stampa unione.

Google fa notare che il foglio di calcolo deve avere almeno una colonna contenente gli indirizzi email dei destinatari e un’altra colonna con i loro nomi, inoltre la società chiarisce che le opzioni “Cc” e “Ccn” sono disabilitate quando i dati vengono estratti da un foglio di calcolo.

Infine Google aggiunge che dati come nomi e indirizzi e-mail devono trovarsi nella prima scheda del foglio di calcolo affinché vengano compilati automaticamente tramite stampa unione.

Questa integrazione appena annunciata è limitata a Gmail sul Web, almeno per il momento, e per impostazione predefinita gli abbonati a Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard e Education Plus dovranno accontentarsi della stampa unione limitata ai destinatari all’interno dell’organizzazione, mentre gli abbonati ai piani Business Standard e Business Plus avranno la stampa unione abilitata per impostazione predefinita per i destinatari esterni.

Questa nuova integrazione dovrebbe essere disponibile per gli utenti idonei nel corso delle prossime due settimane.

