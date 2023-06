OnePlus Nord 3 5G è sempre più vicino, ma per ingannare l’attesa che ci separa dalla presentazione del 5 luglio 2023 possiamo già dare un’occhiata ai regali dedicati a chi preordinerà e al nuovo concorso a premi. Scopriamo tutti i dettagli da vicino.

Capovolgi e vinci con OnePlus Nord 3 5G

Partiamo dal concorso Capovolgi e vinci, disponibile sul sito ufficiale del produttore cinese dal 26 giugno al 5 luglio 2023, data che corrisponde al giorno di lancio del nuovo smartphone Android. Se siete registrati e dotati di un account OnePlus potete svolgere le missioni indicate sul sito ogni giorno per capovolgere fino a quattro carte e provare a vincere uno dei premi corrispondenti:

con una carta capovolta potete ottenere 100 RedCoins

con due carte capovolte potete ottenere un coupon da 100 euro per ordini di almeno 1000 euro

per ordini di almeno 1000 euro con tre carte capovolte potete ottenere un coupon per la spedizione gratuita

con quattro carte capovolte potete ottenere uno sconto del 30% sugli accessori

Dopo che avrete capovolto tutte e quattro le carte, svolgendo le attività richieste (tra le quali iscrizione alla newsletter, condivisione con gli amici, download dell’app OnePlus Store e follow all’account ufficiale su TikTok), potrete partecipare all’estrazione finale, che mette in palio quattro OnePlus Nord 3 5G, dieci OnePlus Nord Buds 2, dieci OnePlus Nord 3 Bumper Case e coupon del valore di 5 euro per gli accessori.

Per maggiori dettagli, per partecipare al concorso e per consultare il regolamento completo potete seguire questo link e scorrere fino alla sezione Gioca e vinci.

Preordina OnePlus Nord 3 5G e ricevi un regalo

Dopo aver anticipato alcuni dettagli di OnePlus Nord 3 5G, compreso il design, il produttore svela anche i bonus per chi preordinerà il nuovo smartphone. I partecipanti idonei (utenti con almeno 18 anni residenti nei Paesi indicati nel regolamento, Italia compresa) che acquisteranno OnePlus Nord 3 5G sul sito oneplus.com o tramite l’app OnePlus Store tra il 5 e il 12 luglio 2023 (salvo esaurimento scorte) potranno scegliere un regalo tra:

stampante Fujifilm INSTAX mini Link 2 personalizzata con mini pellicola per dieci scatti

personalizzata con mini pellicola per dieci scatti cuffie wireless OnePlus Nord Buds 2

Secondo il regolamento, il primo regalo è riservato al “formato più grande”: immaginiamo che si intenda la configurazione più costosa dello smartphone, che potrebbe essere quella da 12-256 GB per il mercato italiano. Per tutti i dettagli potete fare riferimento a questo indirizzo.

