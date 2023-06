State cercando un nuovo smartphone Android con ampia batteria, connettività di ultima generazione e prezzo contenuto? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon: non è ancora il Prime Day, ma il sito propone in offerta OPPO A77 5G nella versione esclusiva da 6-128 GB con uno sconto niente male, valido sia per la colorazione Midnight Black sia per quella Ocean Blue.

OPPO A77 5G in offerta nell’esclusiva versione 6-128 GB

OPPO A77 5G è uno smartphone di fascia media che non fa urlare al miracolo per quanto riguarda specifiche tecniche e design, ma se rapportiamo il tutto al prezzo proposto da Amazon in queste ore, ecco che le cose si fanno interessanti. Il dispositivo mette a disposizione uno schermo LCD da 6,56 pollici a risoluzione 1612 x 720 con refresh rate fino a 90 Hz (con rapporto schermo superficie quasi del 90%) e il SoC MediaTek Dimensity 810 octa-core con GPU Mali-G57 MC2, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in promozione), espandibile con microSD.

A livello fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7, FoV 80°, AF) e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4, FoV 89°, FF), compatibili con modalità notte, modalità ritratto, modalità esperto, foto panoramiche, time-lapse, slow motion e non solo. Frontalmente, integrata attraverso un piccolo notch a goccia, trova posto una fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, FoV 79°).

Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n/, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO e QZSS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è uno dei punti di forza: a bordo ci sono 5000 mAh, che supportano la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W. A disposizione anche la certificazione IPX4 e dual speaker stereo (qui per la scheda tecnica completa).

OPPO A77 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 329,99 euro, ma è ora disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di più di 100 euro, a 219,99 euro, con consegna rapida in un giorno (per gli abbonati Prime) e un supporto per auto incluso. Il ribasso è valido per le colorazioni Midnight Black e Ocean Blue. Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto. Per restare al passo con le offerte del momento, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Acquista OPPO A77 5G in offerta (Midnight Black)

Acquista OPPO A77 5G in offerta (Ocean Blue)

