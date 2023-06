Il team di sviluppatori di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta, non si ferma mai ed è costantemente al lavoro nell’arricchire e affinare l’esperienza utente del servizio. Nelle scorse ore la versione beta dell’app ha accolto due novità che introducono nuove icone per le community e i relativi gruppi e una nuova opzione che consente di fissare in alto temporaneamente un messaggio all’interno di un gruppo o canale con la possibilità di stabilirne la sua durata. Vediamo di cosa di trattano e in che modo migliorano l’interfaccia dell’app.

WhatsApp Beta consentirà di selezionare la durata di un messaggio fissato in una conversazione

Le due novità giungono attraverso il Google Play Store con le versioni 2.23.13.12 e 2.23.13.11 che introducono rispettivamente le nuove icone di cui sopra e la possibilità di pinnare temporaneamente un determinato messaggio all’interno di una chat di gruppo, un canale o una community.

Andiamo in ordine di versione e partiamo proprio da quest’ultima che arricchisce la funzione dei messaggi fissati in alto nelle conversazioni; questa venne introdotta con la release 2.23.3.17 consentendo semplicemente di pinnare i messaggi senza offrire possibilità di personalizzazione. Ebbene, tali opzioni sono ora disponibili con il nuovo aggiornamento, in particolare nella forma di un menu pop-up che consentirà di selezionare quanto tempo il messaggio rimarrà fissato in alto tra tre opzioni predefinite: 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Come segnalato dal menu stesso l’utente che ha fissato in alto il messaggio potrà eliminare tale selezione in qualsiasi momento. Inoltre, non escludiamo che whatsapp possa offrire una possibilità di personalizzazione della durata più granulare con le prossime versioni dell’app.

Una funzione del genere dona grande flessibilità a gruppi, canali e community consentendo di evidenziare in alto i messaggi più importanti a cui fare riferimento in un determinato momento, in particolare per i nuovi partecipanti di un gruppo o una community.

Nuove icone per le community e i gruppi a esse collegati

Rivolgiamo adesso le nostre attenzioni alla versione 2.23.13.12 che, come accennato, introduce nuove icone per meglio differenziare le community e i gruppi a esse collegate.

Come si evince dalle schermate, le differenze tra la vecchia e la nuova versione sono particolarmente evidenti. Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp Beta ha introdotto icone aggiornate per le community e i relativi gruppi collegati, migliorando la capacità di differenziarle da altri tipi di chat in modo più intuitivo. In tal senso, il gruppo di annunci della community ora presenta un’icona a forma di megafono con l’icona della community posizionata dietro di essa.

Lo stesso concetto vale per il gruppo legato a quella comunità, dove l’icona della comunità è sempre visibile dietro l’icona del gruppo; stiamo parlando di piccole modifiche grafiche ma che contribuiscono a rendere l’interfaccia utente più chiara e di immediata fruizione al fine di distinguere meglio un gruppo di una community dalle altre conversazioni.

Entrambe le funzioni introdotte dalla versione 2.23.13.11 e 2.23.13.12 sono attualmente in fase di rilascio a un gruppo ristretto di beta tester ma dovrebbe essere rilasciata a un numero maggiore di persone nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror: la versione 2.23.13.11 è disponibile a questo link mentre la 2.23.13.12 si trova qui.

Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

