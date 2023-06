WhatsApp Beta introduce nuove impostazioni del proxy e lo swipe tra le schede

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il proprio programma Beta sul Google Play Store, introducendo una serie di nuove funzionalità avanzate relative alle impostazioni del proxy; questa novità arriva con la versione 2.23.13.10 di WhatsApp Beta.

La versione precedente dell’app, la 2.23.13.9, offre invece miglioramenti all’interfaccia generale e reintroduce la navigazione intuitiva tramite swipe tra le varie sezioni dell’app. Andiamo a vedere le ultime novità.

Nuove funzioni del proxy per WhatsApp Beta

Come anticipato, la versione 2.23.13.10 di WhatsApp Beta introduce alcune novità legate alle impostazioni del proxy. Ma cosa è esattamente un proxy? Un proxy agisce come intermediario tra il dispositivo di un utente e internet: quando si utilizza un proxy, le richieste a internet vengono prima inviate al server proxy, che a sua volta recupera le informazioni richieste e le restituisce all’utente. Questa funzione può essere particolarmente utile in quei Paesi dove la censura governativa è alta, permettendo agli utenti di connettersi in modo sicuro senza restrizioni.

Con questo nuovo aggiornamento, i beta tester di WhatsApp possono sperimentare le nuove impostazioni avanzate del proxy, tra le quali spicca la possibilità di configurare le porte del proxy, che consente di isolare il traffico da altri servizi di rete operanti su porte diverse, garantendo così il funzionamento indipendente del proxy senza conflitti con altre applicazioni.

Inoltre, le organizzazioni che implementano un proxy possono applicare regole di firewall o controlli di accesso che limitano ulteriormente le connessioni solo attraverso la porta designata, migliorando la sicurezza e il controllo dell’accesso stesso.

L’aggiornamento introduce anche un’opzione chiamata TLS (Transport Layer Security), che offre una maggiore sicurezza per le comunicazioni in rete. L’attivazione di TLS per una porta proxy garantisce che i dati trasmessi tra il client e il proxy siano sempre criptati. È importante notare, tuttavia, che anche se si sceglie di usare un proxy con TLS disattivato, i messaggi inviati tramite WhatsApp rimangono comunque crittografati end-to-end.

Infine, l’aggiornamento introduce la possibilità di esportare la propria configurazione del proxy, consentendo agli utenti di condividerla facilmente con altri contatti.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile solo per alcuni beta tester di WhatsApp per Android, ma dovrebbe essere rilasciata a un numero maggiore di persone nei prossimi giorni. Inoltre, potrebbe essere disponibile anche per alcuni beta tester di WhatsApp per iOS, anche se non sono state ancora fornite informazioni dettagliate a riguardo.

Tornano gli swipe per navigare tra le sezioni dell’app

Il team di sviluppo di WhatsApp ha introdotto di recente una serie di miglioramenti all’interfaccia utente con l’obiettivo di supportare il Material Design 3. Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di interruttori ridisegnati che rispettano le linee guida del Material Design 3 a partire dalla versione 2.23.12.3 di WhatsApp beta per Android.

Un aggiornamento precedente ha introdotto una nuova barra di navigazione inferiore nell’applicazione, che rende più facile per gli utenti passare a diverse schede direttamente dalla parte inferiore dello schermo. Molti utenti hanno apprezzato sin da subito questa nuova interfaccia, ma alcuni si sono lamentati perché WhatsApp aveva rimosso la possibilità di scorrere tra le schede, rendendo così la navigazione meno intuitiva per gli utenti abituati alle versioni precedenti dell’app.

Dopo aver ricevuto numerosi feedback dagli utenti, il team di sviluppatori ha deciso di introdurre nuovamente la possibilità di scorrere tra le schede per alcuni fortunati beta tester con la versione 2.23.13.9 di WhatsApp beta per Android. Come facilmente intuibile, questa novità consente agli utenti di passare a una scheda diversa utilizzando i classici swipe verso destra e sinistra, come si può vedere dal breve video dimostrativo presente qui sotto.

WhatsApp ha fatto un’eccezione alle linee guida del Material Design 3, che sconsigliano l’implementazione di una barra di navigazione inferiore, per venire incontro alle preferenze degli utenti e migliorare la loro esperienza. La funzione di scorrimento tra le schede è disponibile solo per alcuni beta tester al momento, ma verrà estesa a un numero ancora maggiore di persone nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). La versione 2.23.13.9 beta potete trovarla qui, mentre la versione successiva 2.23.19.10 è scaricabile tramite questo link. Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.