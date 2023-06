Sony ha rilasciato smartphone Android ogni anno negli ultimi dieci e ora sembra che la tradizione continuerà con un nuovo accordo che è stato raggiunto tra il produttore di chip Qualcomm e il colosso giapponese.

Tramite un comunicato stampa sul suo sito Web, Qualcomm ha annunciato la collaborazione pluriennale con Sony ribadendo gli obiettivi comuni in ambito smartphone, in particolare sull’integrazione delle piattaforme mobili Snapdragon nelle future linee di smartphone di Sony.

Qualcomm rinnova la collaborazione con Sony

Qualcomm ha annunciato di aver esteso la collaborazione con le piattaforme Snapdragon che alimenteranno i futuri smartphone di Sony. Le aziende hanno deciso di lavorare insieme sulle prossime generazioni di smartphone di fascia alta e media.

Sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati condivisi, è possibile che gli smartphone Sony continueranno a utilizzare i processori Snapdragon almeno per i prossimi due anni.

Naturalmente non è possibile prevedere a cosa porterà l’estensione della collaborazione all’azienda nipponica, tuttavia Sony ha realizzato alcuni smartphone eccellenti in passato, in particolare con la sua gamma Xperia 1, concentrandosi sulle funzionalità fotografiche offerte.

Sony ha recentemente rilasciato lo smartphone Xperia 1 V animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e abbinato a 12 GB di RAM. Il dispositivo presenta anche un display OLED 4K da 6,5 ​​pollici e una fotocamera posteriore che include il primo sensore di immagine CMOS impilato di nuova concezione con Transistor Pixel a 2 strati, caratteristiche che lo rendendolo lo strumento perfetto per fotografi o videografi.

Sebbene Sony abbia realizzato alcuni smartphone interessanti negli ultimi anni, non ha mai raggiunto i volumi di vendita di aziende come Samsung che occupa ancora il primo posto in termini di unità spedite.

