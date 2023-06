Iliad lancia una nuova offerta mobile mantenendosi sulla stessa rotta delle precedenti, caratterizzata da prezzi contenuti, trasparenza e zero vincoli: si tratta di Iliad FLASH 130, che rimarrà attivabile solo per un periodo di tempo limitato. Scopriamo in cosa consiste, quali sono le soglie, il prezzo e come attivarla.

Iliad FLASH 130 arricchisce la linea di offerte mobile

Iliad FLASH 130 è sottoscrivibile fino al 6 luglio 2023 e mette a disposizione ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 130 giga di Internet sotto rete 4G e 4G+, oltre a 9 giga per la navigazione all’interno dell’Unione Europea. Il tutto al costo di 8,99 euro al mese, senza costi nascosti, senza vincoli e per sempre, come tutte le altre proposte dell’operatore.

Iliad consente di attivare l’offerta sia ai nuovi clienti sia a quelli già nelle sue fila che desiderano aumentare la quantità di giga. La nuova offerta FLASH 130 è disponibile e attivabile sul sito Iliad, negli Store e nei Corner, esattamente come le altre tuttora sottoscrivibili: restano infatti a disposizione anche Giga 150 (minuti, SMS illimitati e 150 giga in 5G a 9,99 euro al mese), Giga 100 (minuti, SMS illimitati e 100 giga in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese), Dati 300 (300 giga a 13,99 euro al mese) e Voce (minuti, SMS illimitati e 40 MB a 4,99 euro al mese).

Per attivare Iliad FLASH 130 direttamente sul sito dell’operatore potete seguire il link di seguito:

