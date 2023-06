Come ogni mese, lo staff di AnTuTu ha pubblicato le classifiche degli smartphone che hanno fatto registrare i risultati più alti su questa popolare piattaforma benchmark e a maggio 2023 a occupare il gradino più alto del podio è stato Nubia REDMAGIC 8 Pro+.

Prima di proseguire è bene evidenziare che le classifiche di AnTuTu si basano sul punteggio medio di tutti i dati per ciascun dispositivo (e non soltanto su quello più alto) e riguardano i device venduti a livello globale (ad eccezione di quelli commercializzati in Cina).

I dieci smartphone più potenti di AnTuTu

Iniziando dai modelli top di gamma, la classifica di maggio 2023 vede al comando Nubia REDMAGIC 8 Pro+ (con 1.304.945 punti), seguito da Xiaomi Mi 13 (con 1.278.193 punti) e da Xiaomi Mi 13 Pro (con 1.270.837 punti).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine iQOO 11, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23, OnePlus 11, HONOR Magic5 e Legion Y70.

In sostanza, la classifica è dominata da Qualcomm con il processore Snapdragon 8 Gen 2, che occupa le prime 9 posizioni mentre all’ultima trova spazio Snapdragon 8+ Gen 1.

Gli smartphone migliori di fascia medio-alta

Passando ai modelli di fascia medio-alta (o, per usare il termine di AnTuTu, sub-flagship), la classifica di maggio 2023 vede al comando POCO F5 (con 948.473 punti), seguito da Redmi Note 12 Turbo (con 939.723 punti) e da iQOO Neo7 (con 836.040 punti).

Proseguendo, dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine Xiaomi Mi 12T, Realme GT Neo 3, POCO X4 GT, Redmi K50i, Redmi Note 11T Pro, iQOO Neo6 e Realme GT Neo2.

Rispetto alla classifica dei modelli di punta, in questa Qualcomm deve dividersi le posizioni con le CPU di MediaTek, soprattutto Dimensity 8100, riuscendo comunque a conquistare le prime due posizioni con Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla classifica di giugno 2023.

