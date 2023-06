Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 non dovrebbero portare grossi stravolgimenti rispetto alle generazioni precedenti, e il prezzo potrebbe giovarne. Le ultime indiscrezioni puntano infatti su cifre in linea con quelle di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, forse con qualche ribasso (in particolare per il primo).

La nuova generazione di smartphone pieghevoli Android sarà presentata entro la fine di luglio 2023, anche se in queste settimane stiamo già iniziando a conoscere tanti dettagli grazie alle anticipazioni e ai rumor. Dopo aver dato uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le immagini promozionali di Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 (e delle altre novità in arrivo col prossimo Unpacked), vediamo quali potrebbero essere i prezzi dei nuovi prodotti.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono stati lanciati nell’agosto 2022 a prezzi di partenza di rispettivamente 1879 euro (12-256 GB) e 1149 euro (8-128 GB), e i successori dovrebbero rimanere in linea con queste cifre. Perlomeno in base a quanto riporta il leaker Revegnus, che parla di un prezzo simile per Galaxy Z Flip5 e di una leggera riduzione di prezzo per Galaxy Z Fold5.

