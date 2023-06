Grazie ai vari leak emersi nel corso di questi mesi e soprattutto in questi ultimi giorni, abbiamo ormai un’idea chiara di tutto ciò che Samsung presenterà durante il Galaxy Unpacked che si terrà tra meno di un mese, incluse le varie colorazioni di tutti i dispositivi che verranno annunciati.

Il prossimo Galaxy Unpacked non ha ancora una data ufficiale, sebbene alcune indiscrezioni parlino del prossimo 27 luglio. Samsung terrà l’evento a Seoul e sarà il teatro di presentazione di diversi nuovi dispositivi, tra pieghevoli, smartwatch e tablet.

Negli scorsi giorni sono trapelati online i primi render stampa di Samsung Galaxy Z Fold5 (qui), Samsung Galaxy Z Flip5 (qui), Samsung Galaxy Watch6 (qui), Samsung Galaxy Tab S9 (qui) e Samsung Galaxy Buds 3, lasciando quindi poco spazio all’immaginazione su ciò che il colosso coreano presenterà durante l’evento.

L’ondata di leak però non si è fermata, e grazie al noto Evan Blass possiamo ora ammirare nuove immagini promozionali che ci mostrano tutti i nuovi dispositivi, mentre grazie ad un ulteriore leak lanciato su Twitter da Buliga David Cristian conosciamo anche le varie colorazioni che arriveranno sul mercato, comprese quelle esclusive online.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Nell’immagine in alto possiamo vedere una foto che racchiude tutti i dispositivi che verranno annunciati durante l’evento, fatta eccezione per Samsung Galaxy Z Fold5 che possiamo ammirare nelle immagini in basso assieme a Samsung Galaxy Z Flip5. Quest’ultimo viene mostrato con il suo enorme display esterno e la doppia fotocamera, e dovrebbe essere dotato di certificazione IP57 contro acqua e polvere e una cerniera rinnovata che rende lo smartphone da chiuso perfettamente piatto.

Secondo Buliga David Cristian, Z Flip5 arriverà in tanti colori diversi, essendo la sua personalizzazione uno dei punti di forza così come lo è stato per Z Flip4. Il leaker conta almeno 8 colorazioni: Cream, Coral, Diamond, Graphite, Misty Green, mentre le varianti Blue, Platinum e Yellow saranno esclusive dello store online di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold5 manterrà invece lo stesso design del suo predecessore ma introdurrà un nuovo meccanismo di chiusura che riduce la piega dello schermo e delle cornici ancora più sottili rispetto a Galaxy Z Fold4. Secondo il leaker sarà disponibile in 6 diverse colorazioni: Cream, Diamond e Phantom Black, con le varianti Blue, Coral e Platinum esclusive online.

Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Watch6 arriverà nella versione base e Classic, che si distingue per l’iconica ghiera rotante. Non si sa molto ancora su questi smartwatch, se non che gireranno su Wear OS 4 basato su One UI 5 Watch, ma dalle immagini possiamo notare già delle cornici più sottili attorno allo schermo.

Secondo il leak Samsung Galaxy Watch6 sarà lanciato in 3 colori, Cream, Diamond e Graphite, mentre Samsung Galaxy Watch6 Classic sarà lanciato nelle colorazioni Black e Platinum/Silver.

Samsung Galaxy Tab S9 è invece ancora avvolto nel mistero, ma secondo le indiscrezioni sarà lanciato in soli due colori, Cream e Graphite, con altri colori che potrebbero essere aggiunti qualche mese dopo l’arrivo sul mercato.

Il rumor che vede il Galaxy Unpacked fissato per il prossimo 27 luglio vede anche l’inizio dei preordini dei nuovi dispositivi nella stessa settimana dell’evento, con l’arrivo sul mercato previsto nel mese di agosto. Non ci resta quindi che aspettare qualche settimana per avere conferma su tutto ciò che ancora non sappiamo, compresi i prezzi di lancio.