Gli Sconti di metà anno di Xiaomi stanno per giungere alla conclusione, proroghe permettendo, e quindi sono gli ultimi giorni per approfittare di numerose offerte su smartphone Android, tablet e tanti altri prodotti dell’ecosistema della casa cinese. Vediamo le proposte più interessanti ancora a disposizione.

Le ultime offerte degli Sconti di metà anno Xiaomi

Le offerte dello store online ufficiale di Xiaomi toccano come sempre non solo i dispositivi del marchio “principale”, ma anche quelli dei brand Redmi e POCO. Le proposte sono suddivise tra sconti validi qualche giorno e flash sale e sono accompagnate da ribassi “fissi” di 10 euro ogni 100 euro spesi, 20 euro ogni 200 euro spesi e 30 euro ogni 300 euro spesi (esclusa la serie POCO F5).

Ecco le proposte flash valide fino alle 23:59 del 18 giugno 2023:

In più sono in offerta in questi giorni tanti altri modelli di smartphone Android. Ecco una selezione dei ribassi più interessanti, in ordine decrescente di prezzo:

Come detto, le offerte riguardano anche il resto dell’ecosistema Xiaomi. Tra gli sconti spiccano anche:

Oltre ai numerosi sconti, l’iniziativa prevede anche la possibilità di creare alcuni bundle a prezzi ribassati, fino ad esaurimento scorte:

+2,99 euro per Mi High-capacity Ink Pen 10-pack

per Mi High-capacity Ink Pen 10-pack +4,99 euro per Xiaomi Wireless Mouse Lite

per Xiaomi Wireless Mouse Lite +9,99 euro per Mi Wi-Fi Range Extender Pro

per Mi Wi-Fi Range Extender Pro +14,99 euro per Mi LCD Writing Tablet 13.5

per Mi LCD Writing Tablet 13.5 +19,99 euro per Mi Body Composition Scale 2

per Mi Body Composition Scale 2 +29,99 euro per Xiaomi Smart Doorbell 3

Prosegue inoltre l’offerta di lancio per Xiaomi 13 Ultra, con Redmi Pad 4-128 GB incluso nel prezzo. Per dare un’occhiata a tutte le offerte dell’iniziativa Sconti di metà anno di Xiaomi potete seguire il link qui in basso:

Tutti gli Sconti di metà anno Xiaomi

