State cercando un nuovo smartwatch o una nuova smartband? Perché non unire le due cose dando una possibilità all’offerta Amazon per Xiaomi Smart Band 7 Pro, un wearable compatibile con Android e iOS che prova a unire la praticità e l’autonomia di una smartband all’ampio display di uno smartwatch.

Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon al miglior prezzo

Xiaomi Smart Band 7 Pro è stata lanciata a livello globale lo scorso autunno insieme agli smartphone Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro (e non solo) e mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,64 pollici, che costituisce la diagonale più grande finora vista su un prodotto di questo tipo del marchio cinese. Rispetto alla sorella minore, Xiaomi Smart Band 7, risulta meno allungata e più larga. Offre più di 150 quadranti tra cui scegliere e consente di monitorare oltre 110 attività sportive.

Non mancano il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e la misurazione del livello di ossigeno del sangue (SpO2), ma la novità principale consiste nell’integrazione del GPS, che consente un rilevamento rapido del posizionamento e un riconoscimento più accurato del percorso. A disposizione la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, la connettività Bluetooth 5.2 per l’associazione allo smartphone, sensore di luminosità, accelerometro e giroscopio. La batteria da 235 mAh promette fino a 12 giorni di utilizzo tipico. Il collegamento può avvenire con dispositivi dotati di almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 12 e attraverso l’app Mi Fitness, disponibile gratuitamente sia sul Google Play Store sia sull’App Store di Apple.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è stata lanciata qualche mese fa al prezzo consigliato di 99,90 euro, ma potete acquistarla in queste ore in offerta su Amazon a 79,99 euro nella colorazione nera (venduta e spedita da Amazon). Se siete interessati potete proseguire seguendo il link qui in basso:

Acquista Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta

Leggi anche: Le migliori smartband del momento