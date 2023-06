Anche TIM figura nell’elenco degli operatori telefonici impegnati nell’implementazione dei servizi Wi-Fi Calling, che permettono agli utenti di sfruttare la tecnologia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) per effettuare telefonate anche in zone con scarsa copertura di rete, trasferendo il traffico telefonico ad una rete wireless domestica o pubblica, permettendo al telefono di utilizzare il protocollo VoIP.

Nelle ultime ore l’operatore ha rimpinguato la lista dei dispositivi compatibili con il servizio Voce WiFi, aggiungendo diversi smartphone Honor, Motorola, Samsung, Vivo e Realme; scopriamo insieme quali sono i nuovi smartphone compatibili.

TIM aggiunge smartphone Honor, Motorola, Samsung, Vivo e Realme alla lista dei dispositivi compatibili con il servizio Voce WiFi

L’operatore TIM ha dunque deciso di aumentare il numero degli smartphone compatibili con il servizio Voce WiFi, andando ad aggiungere diversi dispositivi alla lista presente sul sito ufficiale; di seguito i nuovi smartphone inseriti nell’elenco: Honor X7A, Motorola Edge 30 Neo 5G, Motorola Edge 40, Motorola Moto E13, Motorola Moto G13, Motorola Moto G82 5G, Motorola Thinkphone, Realme C55, Samsung Galaxy A03S, Samsung Galaxy A04S, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S10 Lite, Vivo Y76 5G.

Per effetto delle recenti aggiunte quindi, la lista dei dispositivi che possono beneficiare del servizio Voce WiFi di TIM si amplia ed è ora composta dai seguenti smartphone:

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor X7A;

Motorola Edge 30 Neo 5G;

Motorola Edge 40;

Motorola Moto E13;

Motorola Moto G13;

Motorola Moto G53 5G;

Motorola Moto G62 5G;

Motorola Moto G82 5G;

Motorola Thinkphone;

Oppo A17;

Realme C55;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A03S;

Samsung Galaxy A04S;

Samsung Galaxy A04F;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A14 5G;

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33-5G;

Samsung Galaxy A34 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy A54 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy Note 10 Plus;

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G;

Samsung Galaxy Note 20;

Samsung Galaxy Note 20 5G;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 Plus;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 Plus 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21 Plus;

Samsung Galaxy S21 Plus 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 FE (new);

Samsung Galaxy S21 FE 5G;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22 5G;

Samsung Galaxy S22 Plus;

Samsung Galaxy S22 Plus 5G;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23 Plus;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy TAB S8 5G;

Samsung Galaxy TAB S8+ 5G;

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G;

Samsung Galaxy Tab A7 Lite;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy XCover Pro;

Samsung XCover PRO EE;

Samsung Galaxy XCover 6 PRO EE;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Fold2 5G;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

Vivo V23 5G;

Vivo Y72 5G;

Vivo X80 Lite 5G;

Vivo Y76 5G;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 5G;

Xiaomi 12 Pro 5G;

Xiaomi 12 T;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 13 Pro.

L’operatore ricorda ai propri utenti che la lista in questione è in costante aggiornamento, quindi anche i dispositivi che attualmente non ne fanno parte potrebbero divenire compatibili nel prossimo futuro; qualora foste in possesso di uno smartphone idoneo ad usufruire del servizio, la disponibilità di quest’ultimo verrà segnalata da un SMS di benvenuto, in seguito andrà verificata l’attivazione della voce “Chiamata Wi-Fi” (o “Effettua chiamate utilizzando il Wi-Fi”) nelle Impostazioni dello smartphone. Le chiamate effettuate utilizzando il servizio TIM Voce WiFi verranno rese riconoscibili dalla comparsa di un’icona apposita (una cornetta con accanto il simbolo del Wi-Fi) sia nel tastierino numerico che durante la chiamata e, successivamente, nel registro.

