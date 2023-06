Lanciato nell’agosto del 2018 e ormai prossimo al suo quinto compleanno, Samsung Galaxy Watch nelle scorse ore ha ricevuto un nuovo e insperato aggiornamento software.

Il colosso coreano si conferma ancora una volta uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti, garantendo a chi acquista i suoi device un supporto software che dura tanti anni, spesso ben oltre la vita stessa dei dispositivi in questione.

Ricordiamo le principali caratteristiche di questo smartwatch:

dimensioni e peso (senza cinturino): 41,9 x 45,7 x 12,7 millimetri e 49 grammi (42 mm); 46 x 49 x 13 millimetri e 63 grammi (46 mm)

display Super AMOLED con risoluzione 360 x 360 pixel, Always On Display a colori e protetto dal vetro Corning Gorilla Glass DX+, diagonale da 1,2 pollici per il modello da 42 mm e da 1,3 pollici per il modello da 46 mm

processore Samsung Exynos 9110 dual core da 1.15 GHz

memorie: 1,5 GB di RAM e 4 GB di memoria interna per la variante 4G LTE, 768 MB di RAM e 4 GB di memoria interna per quella solo Wi-Fi

certificazioni: IP68 fino a 5 atm, MIL-STD-810G

connettività: 4G LTE, Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass

sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, HRM, luminosità

sistema operativo: Tizen Based Wearable OS 4.0

cinturini (intercambiabili): 20 mm per il modello da 42 mm (colorazioni disponibili: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey, Natural Brown) e 22 mm per il modello da 46 mm (colorazioni disponibili: Onyx Black, Deep Ocean Blue, Basalt Grey)

Il primo Samsung Galaxy Watch si aggiorna

L’update appena rilasciato dal team di sviluppatori di Samsung porta il software dello smartwatch alla versione R810XXU1GWE2, provando a migliorare le prestazioni e, nel complesso, l’esperienza utente generale.

In particolare, stando al changelog ufficiale, pur non introducendo nuove funzionalità, l’aggiornamento in questione dovrebbe migliorare l’accuratezza del monitoraggio delle attività e della salute.

Già in fase di rilascio in Svizzera e in altri Paesi europei, il nuovo update di Samsung Galaxy Watch ha un “peso” di 34 MB e nel corso delle prossime settimane dovrebbe raggiungere ulteriori mercati.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile potrà essere scaricato e installato aprendo l’app Galaxy Wearable sullo smartphone connesso allo smartwatch, entrando nella sezione dedicata agli update e selezionando Scarica e installa.

