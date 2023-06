HONOR Magic5 Pro al prezzo più basso visto finora grazie alla combinazione dell’offerta a disposizione sul sito ufficiale e del nostro coupon con extra sconto di 100 euro. Il flagship del produttore cinese è acquistabile con un ribasso totale di ben 300 euro rispetto al listino: vediamo come potete approfittarne subito.

HONOR Magic5 Pro in offerta al miglior prezzo su HiHonor

HONOR Magic5 Pro è stato svelato durante il Mobile World Congress 2023 ed è stato lanciato sul mercato solo da poche settimane, ma potete portarvelo a casa con uno sconto davvero importante. Lo smartphone offre specifiche tecniche di alto livello, capeggiate da un generoso display OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Lato connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Oltre che sulle prestazioni, il dispositivo Android punta molto anche sul comparto fotografico, arricchito dal motore HONOR Image Engine aggiornato: a bordo abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP (con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x), mentre nella parte anteriore trova spazio una doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore ToF 3D per lo sblocco facciale (integrati nello schermo tramite un foro ovale, spostato sul lato sinistro). La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge da 66 W (con cavo) e la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone offre Android 13 con interfaccia personalizzata MagicUI 7.1.

HONOR Magic5 Pro ha debuttato al prezzo consigliato di 1199 euro nelle colorazioni Black e Meadow Green, ma potete acquistarlo sul sito ufficiale HiHonor con uno sconto totale di 300 euro: per far scendere la cifra a 899 euro (spedizione compresa) potete digitare il coupon ATUTTOANDROID100 nell’apposita sezione. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete dare uno sguardo alla nostra recensione per eventuali dubbi.

