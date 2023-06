Tradurre segnali stradali, menu e altro in oltre 100 lingue

Utilizzando il filtro “Traduci” in Google Lens è possibile comprendere un menu o un segnale stradale in lingua straniera semplicemente inquadrandoli con lo smartphone. Lens rileverà automaticamente la lingua e vi sovrapporrà la traduzione.

Ottenere aiuto passo dopo passo con i compiti a casa

Il filtro “aiuto compiti” mostra le istruzioni per aiutare l’utente a imparare come risolvere un problema, inoltre consente di affrontare domande in più lingue e impostare quella preferita per i risultati di ricerca.

Acquistare i prodotti che attirano l’attenzione

Basta fare uno screenshot di un prodotto e selezionarlo in Google Lens per ottenere un elenco di articoli corrispondenti con collegamenti a dove è possibile acquistarli. Funziona allo stesso modo scattando una foto con Lens.

Trovare diverse versioni dei prodotti

La ricerca multipla in Google Lens consente di combinare parole e immagini per trovare esattamente quello che state cercando. Scattando una foto a un paio di scarpe con Lens e scorrendo verso l’alto per aggiungere alla ricerca il temine “blu”, lo strumento mostrerà calzature simili nel colore specificato. La funzionalità supporta anche i motivi, nel caso si cerchi un prodotto con il design di un altro.