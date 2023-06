Se siete alla ricerca di dispositivi elettronici di ultima generazione a prezzi competitivi, allora la nuova proposta di Esselunga può fare al caso vostro. Esselunga, uno dei più grandi supermercati italiani, ha recentemente lanciato un volantino speciale dedicato interamente all’elettronica e alla tecnologia in generale. Il volantino “Speciale Multimediale” sarà valido dall’8 al 21 Giugno 2023 e offre un’ampia gamma di offerte su una varietà di prodotti tecnologici. Andiamo a scoprire tutte le offerte che ci possono interessare.

Il volantino “Speciale Multimediale” propone tanti smartphone Android a prezzi scontati

Cosa troverete nel volantino? Esselunga ha messo insieme un’offerta che spazia dai più recenti smartphone di Samsung, Xiaomi, Motorola e Apple a una vasta gamma di accessori e prodotti per la casa smart. Inoltre, per chi è alla ricerca di un nuovo televisore, il volantino include anche una selezione di smart TV di varie marche e dimensioni, tutte con prezzi davvero molto interessanti e, soprattutto, accessibili.

La “Speciale Multimediale” di Esselunga è l’opportunità perfetta per aggiornare il vostro smartphone, ampliare il vostro ecosistema di elettronica domestica, o semplicemente regalarvi un nuovo gadget da utilizzare nel tempo libero. Va segnalato che, trattandosi di un supermercato, il volantino include anche elettrodomestici e prodotti per la casa ‘tradizionali’, di conseguenza potreste trovare qualche offerta interessante anche su prodotti non strettamente collegati a ciò che ci interessa in questa sede.

Tra le numerose offerte disponibili, spiccano alcuni modelli di smartphone come:

Per tutti questi smartphone in promozione e altri presenti nel volantino è possibile ottenere (quasi) gratuitamente le cuffie a padiglione Jaz Limited Edition del valore di 69,90 euro, aggiungendo solamente 1€ al proprio acquisto.

Si sottolinea che queste sono solo alcune delle offerte disponibili; per visualizzare l’intero volantino e scoprire tutte le offerte, è possibile visitare direttamente il sito di Esselunga seguendo il link che trovate alla fine di questo articolo.

Ma affrettatevi: queste offerte non durano per sempre; il volantino sarà valido solo dall’8 al 21 Giugno. Quindi, se siete interessati, vi consigliamo di consultare il volantino al più presto per non perdere l’occasione di ottenere i prodotti che desiderate a un prezzo speciale.

Non perdete l’occasione di approfittare delle imperdibili offerte del volantino “Speciale Multimediale” di Esselunga; che siate alla ricerca di un nuovo smartphone o di una smart TV, troverete sicuramente qualcosa di interessante per voi. Non ci resta altro da fare che augurarvi buona spesa.

