Samsung è un’azienda nota per rilasciare tempestivamente gli aggiornamenti per i suoi dispositivi Android che arrivano addirittura prima che sugli smartphone Google Pixel. Il primo dispositivo Samsung a ricevere le patch di giugno è lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold4.

L’aggiornamento è in fase di lancio per Samsung Galaxy Z Fold4 negli Stati Uniti, tuttavia l’azienda dovrebbe rilasciarlo anche in altri mercati al più presto. L’aggiornamento Samsung di giugno per le unità sbloccate negli USA viene fornito con la versione F936U1UES2CWE1 del firmware.

Sebbene Samsung sia stata un po’ meno tempestiva del solito nel rilasciare le patch di sicurezza di questo mese, è probabile che più dispositivi Galaxy riceveranno l’aggiornamento di giugno nei prossimi giorni, in particolare la più recente gamma di smartphone di punta Samsung Galaxy S23.

Questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità o miglioramenti allo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold4, inoltre Samsung non ha ancora dettagliato quali correzioni di sicurezza sono incluse nell’update. Per installare il nuovo aggiornamento è sufficiente andare nel menu Impostazioni dello smartphone e toccare la voce Aggiornamento software. Nel frattempo Samsung Galaxy Z Fold5 non ha quasi più segreti. Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo smartphone pieghevole di Samsung.

