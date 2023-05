In un’intervista a Forbes, il CEO di Nothing Carl Pei ha fornito interessanti dettagli sull’atteso successore dello smartphone Nothing Phone (1). In particolare l’ex co-fondatore di OnePlus ha confermato che Nothing Phone (2) verrà lanciato a luglio a livello globale.

Lo scorso anno Nothing Phone (1) ha raggiunto le coste degli Stati Uniti mesi dopo il lancio globale, mentre quest’anno il nuovo smartphone sarà reso disponibile negli USA contemporaneamente al resto del mondo.

Il numero uno di Nothing ha affermato che il mercato statunitense è estremamente importante per il successo dell’azienda e crede che Nothing Phone (2) offrirà una vera alternativa all’iPhone nel paese a stelle e strisce.

Pei ha anche confermato che Nothing Phone (2) sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh, quindi 200 mAh in più rispetto all’unità da 4.500 mAh del predecessore, d’altra parte Nothing Phone (2) punta a fornire prestazioni da segmento premium, sebbene adotti il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 dell’anno scorso che dovrebbe contenere il prezzo finale del dispositivo.

Nothing Phone (2) diventerà ufficiale tra poche settimane, ma resta da vedere se riuscirà a eguagliare il successo del suo predecessore che finora pare abbia venduto 750.000 unità a livello globale.

