Si avvicina l’estate e con l’inizio della bella stagione gli utenti non sono i soli a dover fare i conti con il caldo, anche i nostri dispositivi infatti sono suscettibili alle variazioni di temperatura, in diverse occasioni vi sarà capitato di utilizzare il vostro smartphone e sentirlo particolarmente caldo; alcuni dispositivi come i Google Pixel (ma non solo) vantano un’apposita funzione per proteggersi da queste situazioni.

Gli smartphone di Big G infatti, se rilevano una temperatura troppo elevata, cercano automaticamente di raffreddarsi con una serie di operazioni, rallentando le performance del sistema, disattivando la fotocamera, la torcia, i dati mobili e il Wi-Fi; qualora tutto ciò non dovesse funzionare lo smartphone si spegnerà da solo e l’azienda consiglia “caldamente” di lasciarlo raffreddare un po’ prima di riaccenderlo.

Ora, stando a quanto trapelato in rete, scopriamo che gli smartphone Pixel non sono gli unici dispositivi di Google con una funzione simile, anche Pixel Watch infatti vanta una funzione di protezione di questo tipo.

Google Pixel Watch si spegne da solo per proteggersi se rileva temperature troppo elevate

Nell’apposita pagina di supporto del prodotto, l’azienda elenca tutta una serie di avvertimenti e suggerimenti per gli utenti sul funzionamento del dispositivo, tra questi figurano anche le temperature di funzionamento dello smartwatch: Google Pixel Watch è progettato per funzionare al meglio a temperature ambiente comprese tra 0 °C e 35 °C, e deve essere conservato a temperature ambiente comprese tra -20 °C and 45 °C.

Google mette in guardia gli utenti sull’eventuale utilizzo del dispositivo a temperature superiori ai 45 °C (facili da raggiungere se il dispositivo rimane per esempio in un’auto parcheggiata al sole in estate) che possono danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o rappresentare un rischio di incendio.

L’immagine che potete vedere qui sopra è stata condivisa da un utente su Reddit, l’uomo aveva lasciato lo smartwatch in auto sotto il sole e, al suo ritorno il dispositivo era spento; in seguito alla riaccensione, Pixel Watch ha restituito il messaggio che potete vedere, avvisando l’utente che lo spegnimento automatico era dovuto all’elevata temperatura raggiunta:

L’orologio era troppo caldo. Si è spento per raffreddarsi e ora funziona normalmente.

Si tratta di una piccola chicca che non avevamo ancora notato, complici le temperature non ancora così elevate (almeno da noi), ma che lascia trasparire l’impegno di Big G nello sviluppo dei suoi dispositivi. Bisognerà vedere come si comporta Google Pixel Watch in estate in situazioni di forte stress, come per esempio l’utilizzo congiunto di cuffie Bluetooth collegate, tracciamento GPS attivo e il display sempre acceso durante il monitoraggio delle attività fisiche all’aperto.

