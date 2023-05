L’azienda di Mountain View ha finalmente lanciato il suo primo smartphone pieghevole Google Pixel Fold, tuttavia circolavano voci secondo cui l’azienda stesse lavorando su un altro smartphone pieghevole, teoricamente con design a conchiglia.

Successivamente alcune indiscrezioni suggerivano che Google avesse abbandonato lo sviluppo del presunto secondo smartphone pieghevole e ora la società ha confermato che è effettivamente così.

Google ha effettivamente interrotto lo sviluppo di un secondo smartphone pieghevole

In un episodio del podcast ufficiale Made By Google il capo del design per i prodotti hardware Ivy Ross ha confermato che la società stava lavorando a un secondo smartphone pieghevole, ma di aver cancellato il progetto nel momento in cui si è resa conto che il prodotto non era abbastanza valido per attaccare il mercato.

Samsung ha precedentemente ammesso che i dispositivi Galaxy Z Flip rappresentano il 70% di tutti i suoi smartphone pieghevoli spediti nel 2021 e più recentemente la società ha affermato che Samsung Galaxy Z Flip4 ha rappresentato il 60% delle sue vendite di dispositivi pieghevoli in Europa rispetto al 40% ottenuto da Galaxy Z Fold4.

Quindi è probabile che Google stesse lavorando su un presunto Pixel Flip, visti i numeri raggiunti da Samsung in questo segmento, ma proprio per questo motivo è lecito aspettarsi che presto o tardi Google rilascerà il suo smartphone pieghevole a conchiglia.

