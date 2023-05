Dopo il bundle che abbiamo visto ieri (il prezzo ribassato è tuttora valido), Samsung è ancora protagonista su Amazon grazie a un paio di offerte da minimo storico su un tablet Android e uno smartwatch Wear OS: gli sconti riguardano Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Watch4 Classic nella versione da 46 mm: vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab S8 è uno degli ultimi modelli di tablet usciti sul mercato tra le fila del produttore sud-coreano. Si tratta di un tablet lanciato un annetto fa in compagnia di Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Dotato di uno schermo LTPS TFT da 11 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel) con refresh rate di 120 Hz, è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna espandibile (nella versione in offerta). A disposizione connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C, lettore d’impronte laterale e quattro speaker by AKG compatibili con Dolby Atmos.

Tre i sensori fotografici a bordo: sul retro troviamo il sensore principale da 13 MP con autofocus e il sensore ultra-grandangolare da 6 MP, mentre frontalmente trova posto nella cornice un obiettivo con sensore da 12 MP ultra-grandangolare. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica rapida Super Fast Charging 2.0 da 45 W (qui potete trovare la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy Watch4 Classic è la versione più “tradizionale” della penultima generazione di smartwatch del produttore. Nella sua variante con cassa da 46 mm offre un display Super AMOLED da 1,4 pollici (450 x 450) e il SoC Exynos W920 dual core a 5 nm, accompagnato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. La batteria è da 361 mAh, mentre lato connettività abbiamo Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC e GPS (qui per la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy Tab S8 è stato lanciato al prezzo consigliato di 799 euro (versione 8-128 GB Wi-Fi), ma su Amazon potete acquistarlo in offerta a 549 euro con spedizione inclusa (in un giorno se siete abbonati Prime) nella colorazione Graphite. Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm è stato lanciato a 399 euro, ma potete portarvelo a casa con uno sconto di 200 euro, a 199 euro (minimo storico). Vi consigliamo di non tentennare troppo perché questi prezzi potrebbero durare solo qualche minuto.

