DOOGEE, produttore cinese specializzato nella realizzazione di rugged phone, si appresta a lanciare un nuovo terzetto di dispositivi, per rafforzare la propria posizione in questo mercato. Si tratta di DOOGEE V20 Pro e DOOGEE s100 Pro, due rugged phone dalle caratteristiche diverse, e di DOOGEE T30 Pro, un tablet davvero niente male.

Diamo dunque un’occhiata alle specifiche tecniche di questi tre dispositivi, pronti a dare battaglia in un mercato che sta rapidamente salendo di livello.

DOOGEE V20 Pro, telecamera termica e schermo AMOLED

Nel segmento dei rugged sono pochi gli smartphone dotati di schermo AMOLED e in questo DOOGEE V20 Pro rappresenta una piacevole eccezione. Lo smartphone, che rappresenta una evoluzione rispetto al V20, può contare oltre che sullo schermo AMOLED con risoluzione FullHD+, anche su una fotocamera termica, dotata del sensore più performante del mercato.

Parliamo infatti di una risoluzione di 1440 x 1080 pixel, in grado di riconoscere fonti di calore anche a 1 chilometro di distanza, con una frequenza di refresh di 25 Hz e una funzione che permette di sovrapporre due immagini. Lo schermo AMOLED invece ha una diagonale di 6,43 pollici e riesce a riprodurre colori ricchi e brillanti, con dei neri decisamente profondi.

Sotto la scocca troviamo un MediaTek Dimensity 700, affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire a 20 GB con la memoria virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili con microSD fino a 2 TB. Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 64 megapixel, con macro da 8 megapixel e fotocamera per la visione notturna da 24 megapixel, mentre nella parte frontale troviamo un sensore da 16 megapixel.

Completano la dotazione una batteria da 6.00 mAh, con ricarica rapida a 33 watt, tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, lettore di impronte laterale e vetro Gorilla Glass 5. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito del produttore.

DOOGEE S100 Pro, un faro nella notte

Non meno interessante è DOOGEE S100 Pro, che porta avanti la tradizione della serie S di DOOGEE. Il suo punto di forza è rappresentato da un LED a 130 lumens, ideale quindi nelle situazioni più buie visto che proietta un fascio luminoso fino a 25 metri, mentre il chipset scelto è un MediaTek Helio G99, il più potente tra i chipset 4G del produttore.

Lo schermo da 6,58 pollici ha una risoluzione di 2408 x 1080 pixel e frequenza di refresh a 120 Hz, mentre il chipset è affiancato da 12 GB di RAM (con la possibilità di aggiungere fino a 8 GB di memoria virtuale) e 256 GB di memoria interna, con la possibilità di inserire microSD fino a 2 TB per risolvere qualsiasi problema di spazio.

Di buon livello il comparto fotografico, con sensore principale da 108 megapixel, fotocamera notturna da 20 megapixel, macro da 16 megapixel e fotocamera frontale da 32 megapixel. La batteria da 22.000 mAh, con ricarica rapida a 33 watt, è una delle più grandi mai viste su uno smartphone e garantisce un’autonomia senza precedenti. Maggiori dettagli tecnici sul sito DOOGEE.

DOOGEE T30 Pro, un tablet di grandi dimensioni

Non meno interessante è DOOGEE T30 Pro, il tablet che conferma lo sforzo del produttore per espandere i propri campi di interesse. Si parte da un ottimo schermo da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, per garantire un’ottima esperienza visiva in ogni situazione. Il cuore del tablet è un MediaTek Helio G99, con 8 GB di RAM, espandibili fino a 15 GB utilizzando la tecnologia virtuale, mentre lo spazio di archiviazione interno è di 256 GB, con possibilità di espanderla con microSD fino a 2 TB.

Troviamo poi lo slot per due nanoSIM, che garantiscono la connettività 4G al tablet, sui cui gira Android 13, a conferma della grande qualità del prodotto. Il comparto fotografico può contare su una doppia fotocamera posteriore (20 megapixel e 2 megapixel) e su un sensore frontale da 8 megapixel per selfie e videochiamate.

Da segnalare il supporto a Widevine L1, per guardare in alta definizione i contenuti in alta definizione dei principali servizi di streaming. E per godere al meglio l’esperienza multimediale sono presenti anche 4 speaker insieme al supporto all’audio Hi-Res. La batteria da 8.580 Aj, con supporto alla ricarica rapida a 27 watt, permette di ottenere un’autonomia di tutto rispetto senza particolari rinunce. Maggiori dettagli sul sito del produttore.

Disponibilità

DOOGEE V20 Pro e DOOGEE S10 Pro sono già disponibili sullo store online di DOOGEE su AliExpress con promozioni speciali fino al 9 giugno. Ovviamente potete acquistarli anche su DOOGEEMall, lo store ufficiale del brand.

Informazione Pubblicitaria