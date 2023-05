Le anteprime animate delle notifiche di Google Home per gli eventi relativi alla videocamera e al campanello Nest annunciate al Google I/O sono prossime al rilascio con la versione 1.4 dell’interfaccia utente per gli smartwatch Wear OS.

Google ha dichiarato oggi che Wear OS System UI 1.4 inizierà a essere distribuito agli utenti a giugno, specificando che il roll out si completerà entro la fine del prossimo mese.

I nuovi controlli luce sono in roll out per Google Home

Nel frattempo anche il controller di illuminazione aggiornato in Google Home per Android e iOS che è stato mostrato al Google I/O è ancora in fase di lancio. La funzionalità richiede la versione 3.1 dell’app mobile e introduce un cursore a forma di pillola in sostituzione all’arco di luminosità.

La nuova implementazione offre sei opzioni rapide per la temperatura, mentre il colore chiaro FAB fa apparire un nuovo foglio con una scheda che mostra una barra per controllare la temperatura e un’altra scheda con il classico selettore dei colori circolare.

Queste due funzionalità sono già attive nell’app Wear OS e saranno disponibili nelle prossime settimane. Google Home 3.1 è ancora in fase di lancio su Android.

