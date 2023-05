Mancano meno di due settimane al quinto compleanno di Iliad Italia e l’operatore telefonico ha festeggiato questa ricorrenza con la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre del 2023, confermando di stare attraversando un momento decisamente positivo.

Così come viene messo in risalto, infatti, per il ventesimo trimestre consecutivo Iliad si attesta come primo operatore nel segmento mobile per saldo netto di utenti.

La crescita di Iliad non si ferma

E così al 31 marzo 2023 gli utenti attivi erano pari a 9 milioni e 849 mila, con un incremento di 282 mila utenti rispetto al precedente trimestre (quello che si è chiuso al 31 dicembre 2022).

Iliad ci tiene a precisare che i suoi clienti non soltanto aumentano di numero ma sono anche soddisfatti per la qualità dei servizi offerti da questo operatore: stando ad una ricerca condotta da Doxa (la potete trovare seguendo questo link), infatti, gli utenti mobile di Iliad soddisfatti raggiungono il 99% (a gennaio 2022 erano il 97%).

Grande soddisfazione è stata espressa da Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad, il quale ha puntualizzato che “A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile“.

In particolare, a dire di Levi l’elevatissimo livello di soddisfazione dei clienti e i 20 trimestri consecutivi di crescita rappresentano “il segno tangibile che la strada che abbiamo scelto, cioè investire per offrire ai nostri utenti offerte di qualità, trasparenti e innovative, è la strada giusta“.

L’operatore telefonico fa presente che nel trimestre che si è appena concluso positivi sono stati anche i risultati del Gruppo Iliad, con più di 46 milioni di utenti (pari ad un aumento di 615 mila utenti rispetto al mese di marzo dello scorso anno).

