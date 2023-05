L’innovazione nel campo delle tastiere virtuali prosegue con Gboard in prima linea, pronta a offrire un aggiornamento volto a migliorare la funzione di ridimensionamento della tastiera. Destinato a rendere l’interfaccia ancora più personalizzabile e user-friendly, questo nuovo strumento permetterà di modificare l’altezza dei tasti e del pannello, con un semplice trascinamento verso l’alto o verso il basso. Andiamo a vedere di cosa si tratta e il suo funzionamento.

Gboard estende le opzioni di ridimensionamento della tastiera

Una funzione piuttosto basilare di ridimensionamento della tastiera è già presente nella versione attuale di Gboard e consente agli utenti di personalizzare l’altezza della tastiera tramite il percorso Impostazioni > Preferenze > Altezza della tastiera. Attualmente sono disponibili sette opzioni tra cui scegliere: Molto bassa, Bassa, Media/Bassa, Normale, Media/Alta, Alta, Molto elevata.

Sebbene come abbiamo visto sia già presente uno strumento dedicato alla personalizzazione della dimensione della tastiera, il team di sviluppo di Gboard ha pensato di potenziare l’opzione esistente aggiungendo nuove possibilità volte a rendere la personalizzazione ancora più immediata e accessibile, eliminando la necessità di navigare tra i menu delle impostazioni.

Grazie al semplice gesto di trascinare verso l’alto o verso il basso, gli utenti potranno regolare in modo del tutto intuitivo l’altezza dei tasti e della sezione dedicata alla tastiera stessa, permettendo una personalizzazione rapida ed efficace senza la necessità di passaggi intermedi.

Questo aggiornamento migliora significativamente l’esperienza utente, offrendo un controllo più diretto e preciso sulla configurazione della tastiera Gboard. Con questa gradita novità, infatti, gli utenti potranno adattare la tastiera alle proprie preferenze personali in modo semplice e veloce, garantendo così una digitazione comoda e fluida in qualunque contesto di utilizzo.

Previous Next Fullscreen

Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, le anticipazioni sulla nuova funzionalità sono piuttosto chiare: questa nuova opzione di ridimensionamento permetterà, ad esempio, di spostare la tastiera ridimensionata verso la parte alta dello schermo; in questo modo sarà possibile lasciare uno spazio vuoto tra il bordo inferiore e la barra di stato del sistema, permettendo una visione più ampia del display durante la digitazione. È importante sottolineare che questi cambiamenti sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero subire variazioni prima del rilascio ufficiale.

La funzione di ridimensionamento presenta somiglianze con le modalità esistenti a una sola mano e fluttuante, ma con una differenza significativa: a differenza di queste due modalità, la nuova funzione di ridimensionamento non permette di modificare la larghezza della tastiera, che rimarrà costante, occupando l’intera larghezza dello schermo.

Questa caratteristica potrebbe essere apprezzata da alcuni utenti che preferiscono una tastiera più ampia per una digitazione comoda. D’altra parte, le modalità “con una sola mano” e “fluttuante” consentono di ridurre l’altezza della tastiera, ma a discapito della larghezza che si restringe proporzionalmente.

Disponibilità della funzione di ridimensionamento in Gboard

Le anticipazioni sulle nuove funzionalità sono state intraviste versione 13.0 di Gboard. Oltre alla funzione di ridimensionamento, questa versione comprende modifiche specifiche per la modalità Tabletop, sviluppata appositamente per dispositivi pieghevoli.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste funzionalità non sono ancora attive, quindi offrono un’idea interessante di ciò che potrebbe essere introdotto in futuro. Al momento non rimane altro da fare che attendere la loro implementazione nei prossimi aggiornamenti dell’app.

Qualora vogliate aggiornare Gboard all’ultima versione disponibile sul Google Play Store – o controllare la presenza di un aggiornamento – potete farlo dal badge presente qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp amplia la sicurezza dei backup: arriva la verifica della password