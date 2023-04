Il Salone del Mobile di Milano è uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del design, e quest’anno vede la collaborazione tra OPPO, azienda leader nel settore degli smart device, e Qeeboo, nota marca di design tutta italiana. In occasione dell’evento, che si svolgerà dal 18 al 23 aprile 2023 presso Fiera Milano, i due brand presenteranno una capsule collection esclusiva di cover e wallpaper per il nuovo OPPO Find N2 Flip. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante partnership e come l’unione tra tecnologia e design potrà dare vita a prodotti unici e distintivi nel prossimo futuro.

Cover e sfondi esclusivi con la capsule collection di Oppo e Queboo

La capsule collection proposta da OPPO e Qeeboo sarà esposta nello spazio dedicato a Qeeboo durante il Salone del Mobile a Milano e comprenderà quattro iconiche grafiche pensate per valorizzare le caratteristiche del nuovo OPPO Find N2 Flip. Le grafiche, che potete osservare qui sotto, includono Kong, simbolo di famiglia e protezione; Saguaro, un cactus che rappresenta la forza e la perseveranza; Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio; e infine Scottie, un fedele compagno a quattro zampe che offre rassicurazione.

Le cover, disponibili in colori vivaci come il royal blue, il giallo zafferano, il verde fluo e l’orange, aggiungono un tocco di personalità all’OPPO Find N2 Flip, permettendo agli utenti di esprimere al meglio il proprio stile. Non solo proteggono lo smartphone, ma ne esaltano il design, conferendogli un aspetto ancora più distintivo. I wallpaper con gif animate, invece, impreziosiscono il display esterno del dispositivo (che, proprio in queste ore, ha ricevuto nuove interessanti funzioni), una delle caratteristiche principali dell’OPPO Find N2 Flip, accogliendo le mascotte del brand Qeeboo e rendendole parte integrante dell’esperienza utente.

Questa interessante partnership tra OPPO e Qeeboo dimostra come la sinergia tra tecnologia e design possa portare alla creazione di prodotti unici e accattivanti, capaci di conquistare un pubblico sempre più attento all’estetica e alla personalizzazione dei propri dispositivi. L’esposizione della capsule collection al Salone del Mobile 2023 rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire da vicino queste creazioni e apprezzarne il valore aggiunto che offrono all’esperienza degli utenti. L’eventuale successo commerciale di questa collaborazione potrebbe anche aprire la strada a ulteriori partnership tra OPPO e altri marchi di design, proponendo nuove collezioni e accessori che si adattino alle diverse esigenze degli utenti e permettano loro di vivere un’esperienza d’uso ancora più ricca, coinvolgente e, soprattutto, unica.

Come ricevere la cover Queeboo in bundle con OPPO Find N2 Flip

Per chi desidera acquistare l’OPPO Find N2 Flip e godere di questa esclusiva collaborazione, dal 17 aprile fino al 18 giugno 2023 sarà possibile ricevere in bundle la propria cover Qeeboo acquistando il dispositivo su OPPO Store, il negozio online del produttore, o presso i principali rivenditori sparsi in tutto il territorio italiano. Inoltre, a partire dalla stessa data, gli utenti potranno personalizzare il display esterno del loro smartphone con i wallpaper con GIF animate, scaricabili gratuitamente tramite un link disponibile sulle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo. Una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

Per ulteriori informazioni sulla collaborazione tra OPPO e Qeeboo e sulla capsule collection di cover e wallpaper per il nuovo OPPO Find N2 Flip, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito web ufficiale di OPPO raggiungibile da questo link.

Potrebbe interessarti anche: OPPO Find N2 Flip è un riferimento per i flip phone: batteria e ricarica al top