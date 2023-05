Ci sono diversi motivi per cui un utente decide di utilizzare una cover per il proprio smartphone, il primo è sicuramente riconducibile ad una questione di protezione, anche senza affidarsi necessariamente a soluzioni rugged infatti le custodie forniscono comunque una protezione supplementare al dispositivo su cui vengono utilizzate.

Ma non è solo la protezione a farci propendere per l’utilizzo di una custodia, come si suol dire anche l’occhio vuole la sua parte e, nonostante l’acquisto di uno smartphone si basi anche sulla sua estetica, spesso ci si affida alle cover per personalizzare ulteriormente l’aspetto del proprio smartphone, anche perché le custodie ci consentono di sbizzarrirci e cambiare veste al dispositivo tutte le volte che vogliamo.

Sul mercato sono disponibili un numero incalcolabile di cover per smartphone, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i dispositivi, ma alcune erano finora prerogativa di alcuni modelli di fascia alta di Apple e Samsung; parliamo delle cover di Carved, azienda specializzata in custodie “live edge” realizzate in legno, che ora rende i propri prodotti compatibili anche con gli ultimi smartphone della serie Pixel 7.

Carved lancia le sue esclusive cover in legno per Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Come anticipato dunque, Carved ha deciso di includere gli ultimi flagship di Google tra i dispositivi che possono beneficiare delle sua particolari cover, le custodie dell’azienda sono infatti realizzate in vero legno con riflessi in resina che spesso includono colori molto vivaci, ogni custodia è realizzata a mano in radica ed è completamente unica rispetto a qualsiasi altra.

Le nostre custodie per Pixel 7 Pro Live Edge sono semplicemente fantastiche. Iniziamo con un pezzo unico di radica di legno e lo trasformiamo in un’opera d’arte unica, perfettamente modellata per adattarsi e proteggere il tuo Pixel 7 Pro. Ogni custodia è unica nel suo genere e realizzata nel nostro negozio a Elkhart, nell’Indiana.

Quelle che potete vedere nelle immagini qui sopra sono solo alcune delle numerose cover disponibili, visualizzabili sul sito ufficiale dell’azienda qui e qui; è bene fare una precisazione, le cover sono senza dubbio molto belle e particolari, ma anche molto costose, il loro prezzo infatti è di poco inferiore ai 180 euro.

Se per voi l’estetica non ha prezzo potete dare un’occhiata a quanto reso disponibile da Carved, consapevoli del fatto che l’elevato prezzo non è dovuto solo all’estetica finale del prodotto, ma anche all’utilizzo dei materiali e alla loro lavorazione.

