Rispetto ad altri servizi VPN, quello incluso in Google One è decisamente più orientato verso aspetti fondamentali come la sicurezza e la privacy e con un futuro aggiornamento sarà implementata un’altra funzionalità che sarà particolarmente apprezzata da chi ha a cuore la riservatezza: ci riferiamo alla possibilità di oscurare meglio la propria posizione con “indirizzi IP di una più ampia regione”.

Ricordiamo che Google One è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti uno spazio di archiviazione ampio e, soprattutto, personalizzabile, con la possibilità di scegliere le grandezze tra varie opzioni (con un piano base gratuito di 15 GB e pacchetti più grandi con prezzi a partire da 1,99 euro al mese).

In arrivo una novità per gli utenti Google One

Analizzando il codice della versione 1.179.528927297 di Google One per Android, lo staff di 9to5Google ha scoperto una stringa che descrive come gli utenti possano usare indirizzi IP di una più ampia regione (“use a broader IP address region”).

A dire di Google, questa novità è stata studiata per garantire agli utenti un livello più elevato di privacy, in modo che vari servizi vedranno il Paese invece della regione locale (“For even more privacy, toggle on to use a broader region, like your country instead of your local region. This may affect location-based experiences in apps and websites that you visit”).

In pratica, questa nuova opzione non è stata implementata per aggirare i contenuti con blocco geografico e, pertanto, il team di Google One sembra confermare di non avere alcuna intenzione di apportare modifiche alla premessa principale di questo servizio VPN.

Per ulteriori informazioni su Google One potete sfruttare i seguenti link:

Potete scaricare le ultime versioni dell’applicazione di Google One per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: