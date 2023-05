In Rete continuano a susseguirsi senza sosta gli approfondimenti dedicati a Google Pixel 7a, atteso nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, la cui presentazione ufficiale è in programma per mercoledì.

In questi giorni abbiamo avuto modo più volte di vedere il nuovo smartphone di Google in azione e l’ennesimo contributo ci arriva dallo staff di Munchy, che ha pubblicato su YouTube un video confronto con il suo predecessore.

Google Pixel 7a sfida Pixel 6a in video

Così come spesso capita nel momento in cui viene presentato un nuovo smartphone, anche nel caso di Google Pixel 7a sono in tanti a chiedersi se rispetto al suo predecessore, ossia Google Pixel 6a, vi sia un miglioramento che possa giustificare un eventuale upgrade al modello più recente.

Ebbene, se anche voi avete un Google Pixel 6a e siete indecisi se prendere di mira il suo successore, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video per farvi un’idea:

In attesa della presentazione ufficiale di Google Pixel 7a è già possibile anticipare che lo smartphone, pur non essendo in grado di garantire agli utenti una rivoluzione rispetto al suo predecessore, dovrebbe comunque offrire un miglioramento generale dell’esperienza utente (ad esempio nel comparto fotografico), così come da tradizione per il colosso di Mountain View.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Google Pixel 7a vi sono un processore Google Tensor G2, un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz, 8 GB di RAM (LPDDR5), 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 3.1), due altoparlanti stereo, una batteria da 4.385 mAh e Android 13 (ovviamente in attesa del rilascio dell’aggiornamento che porterà Android 14).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a mercoledì 10 maggio alle ore 19 per la presentazione ufficiale.

