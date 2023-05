Samsung Galaxy S23 256 GB a 669 euro su Amazon? Possibile, grazie alla combinazione dell’offerta disponibile sul sito e dal cashback di 100 euro proposto da Samsung qualche giorno fa e tuttora valido. Vediamo come approfittare di questo sconto per il flagship compatto del produttore sud-coreano.

Che prezzo su Amazon per Samsung Galaxy S23 256 GB

Samsung Galaxy S23 è il modello più compatto della gamma lanciata dal produttore lo scorso febbraio e condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello maggiore Galaxy S23+: oltre allo schermo più piccolo, che potrebbe essere un vantaggio per qualcuno e uno svantaggio per altri, lo smartphone offre una batteria meno capiente, ma risulta al contempo più maneggevole e leggero. Tra le specifiche spiccano il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz (protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, una versione del chipset californiano pensata appositamente per i prodotti Samsung. Al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Come abbiamo visto, questa è la sola variante con memorie di ultima generazione, e considerando la mancanza di espansione con microSD risulta la scelta migliore.

A bordo prendono posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera frontale da 12 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Lato connettività non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C, lettore d’impronte digitali integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh e offre la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare. Galaxy S23 è stato lanciato con Android 13 e la One UI 5.1 e riceverà almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo (arriverà fino ad Android 17) e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 ha debuttato al prezzo consigliato di 1039 euro (versione 256 GB), ma in queste ore potete trovarlo in offerta su Amazon a 769 euro nella colorazione Phantom Black, con caricabatterie incluso (venduto e spedito da Amazon). Grazie al cashback di 100 euro proposto da Samsung (qui potete trovare tutte le istruzioni), potete di fatto portarlo a casa a 669 euro, a patto di acquistarlo entro il 14 maggio 2023 (lo sconto non durerà così a lungo probabilmente). Se siete interessati potete procedere cliccando sul link qui sotto, mentre più in basso e qui sopra potete dare un’occhiata alla nostra recensione per fugare eventuali dubbi. Se siete abbonati Amazon Prime potete sfruttare la consegna in un giorno.

Aggiornamento: su Amazon è terminato, è disponibile però allo stesso prezzo da Unieuro (sempre considerando i 100€ di cashback).

