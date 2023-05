HONOR propone un paio di generosissimi coupon per l’acquisto di due dei suoi modelli di punta: stiamo parlando di HONOR Magic5 Pro, flagship presentato pochi giorni fa, e del pieghevole HONOR Magic Vs, svelato in Cina qualche mese fa ma disponibile in Italia a partire da oggi. La casa cinese propone sconti fino a 300 euro e interessanti bundle: andiamo a scoprire come approfittarne subito.

HONOR Magic5 Pro e Magic Vs in super offerta online

Partiamo dallo smartphone più “tradizionale”, ossia HONOR Magic5 Pro. Il dispositivo è stato presentato durante il Mobile World Congress 2023 con disponibilità italiana fissata per la seconda metà di aprile. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo il display OLED LTPO da ben 6,81 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (chipset di punta della casa californiana), affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna.

A bordo poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP (con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x), una doppia fotocamera anteriore con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore ToF 3D, una connettività completa (con 5G e Wi-Fi 7) e una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge fino a 66 W e wireless fino a 50 W.

HONOR Magic Vs è uno smartphone pieghevole pensato per lanciare la sfida a Samsung Galaxy Z Fold4 e che debutta proprio oggi sul mercato italiano: il formato è lo stesso di quest’ultimo, con schermo esterno AMOLED da 6,45 pollici a risoluzione Full-HD+ a 120 Hz e schermo interno, sempre AMOLED, da 7,9 pollici a 90 Hz. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, al cui fianco troviamo 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

A livello fotografico abbiamo cinque sensori in tutto: due per i selfie da 16 MP, entrambi integrati con un foro nel display (uno interno e uno esterno), e tre sul retro, (principale da 54 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 8 MP con OIS per lo zoom ottico 3x). La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 66 W.

HONOR Magic5 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 1199 euro, ma con il coupon AM5P0531 potete risparmiare ben 300 euro portandolo a casa per 899 euro sul sito HiHonor. In più potete approfittare della protezione schermo per 6 mesi (HONOR Care+) e dei bundle messi a disposizione, che consentono di acquistare HONOR Band 7, HONOR Earbuds 3 Pro, HONOR Watch GS 3 o HONOR Pad 8 6-128 GB con l’aggiunta di rispettivamente 19,90 euro (anziché 59,90), 29,90 euro (anziché 149,90), 49,90 euro (anziché 169,90) e 89,90 euro (anziché 279,90).

HONOR Magic Vs viene proposto al prezzo di 1599,90 euro, ma con il coupon AVS0531 potete risparmiare 250 euro e acquistarlo per 1349,90 euro, sempre sul sito HiHonor. In questo caso, oltre a HONOR Care+ con protezione per lo schermo per 6 mesi, sono inclusi nel prezzo come offerta di lancio le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro e la cover HONOR Magic Vs Case. Ricordate di digitare uno dei due coupon prima di procedere al pagamento, ma fate attenzione: HONOR indica una validità fino al 31 maggio 2023, ma di soli 7 giorni dopo l’inserimento dei coupon.

Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista HONOR Magic5 Pro in offerta

Acquista HONOR Magic Vs in offerta

Leggi anche: Recensione HONOR Magic5 Pro