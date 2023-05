Gli smartphone della famiglia Google Pixel sono già in grado di rilevare la tosse e il russamento durante il sonno, nonché i brani in riproduzione in maniera continuativa. Ora Google sta pianificando di aggiungere nel widget At a Glance gli avvisi quando il volume è troppo alto.

Google lavora sugli avvisi di volume dannoso sui dispositivi Pixel

Il codice dell’ultima versione T.23 di Android System Intelligence per Google Pixel 7 rivela che la società sta sviluppando una funzionalità che avviserà gli utenti quando rileva un suono potenzialmente dannoso per l’udito.

Gli avvisi appariranno presumibilmente nel widget At a Glance sulla schermata di blocco e nella parte superiore di Pixel Launcher per incoraggiare l’utente ad abbassare il volume.

Al momento la funzione di avviso di audio potenzialmente dannoso per l’udito non è ancora attiva, tuttavia l’ultima versione T.23 di ASI rivela che il colosso di Mountain View sta implementando più scorciatoie di ricerca in Pixel Launcher per accedere più rapidamente a Google, YouTube, Google Maps, Google Play Store, Impostazioni e Contatti, inoltre Google ha riorganizzato l’elenco delle impostazioni del widget At a Glance e ha introdotto nuove icone.

Nel frattempo la società si sta preparando ad annunciare Google Pixel 7a al Google I/O 2023, ma secondo una recente indiscrezione potrebbe essere l’ultimo smartphone Pixel economico.

