Sembrava essere caduto nel dimenticatoio visto che è da più di un anno che non si parla di lui, Xiaomi MIX 5 era dato per spacciato nonché cancellato dai piani dell’azienda che volevano inizialmente la sua presentazione e commercializzazione attesa per il 2022; a quanto pare però Xiaomi ha continuato lo sviluppo del dispositivo in questione che, sul social network cinese Weibo, si mostra nel primo scatto dal vivo, grazie al quale possiamo intravedere alcune specifiche tecniche.

Nel frattempo su Twitter viene diffusa un’informazione che farà felici coloro che attendono il prossimo pieghevole dell’azienda, Xiaomi Mix Fold 3, che a quanto pare potrà vantare una caratteristica apprezzata da molti.

Xiaomi MIX 5 si mostra in uno scatto dal vivo mentre Xiaomi MIX Fold 3 potrebbe avere la ricarica wireless

Dopo un lungo periodo di silenzio, nuove indiscrezioni vogliono l’azienda cinese pronta a lanciare sul mercato Xiaomi MIX 5 nel corso dell’anno corrente, lo smartphone in questione è apparso in uno scatto dal vivo sul popolare social network cinese, mostrando timidamente non solo parte del suo design, ma anche alcune presunte caratteristiche tecniche.

Grazie all’immagine condivisa possiamo innanzitutto notare l’iconico design squadrato della serie, accompagnato da cornici simmetriche e una fotocamera sotto il display; ciò che più ci interessa però sono alcune presunte specifiche tecniche dello smartphone.

Da quanto si apprende il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display da 6,73 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel (probabilmente un pannello AMOLED), sotto il cofano dovrebbe trovare posto il SoC Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; Xiaomi MIX 5 vanterebbe inoltre una batteria da 4820 mAh che, secondo precedenti voci, dovrebbe supportare la ricarica rapida da 200 W.

Dall’immagine trapelata emerge anche come lo smartphone possa arrivare sul mercato con MIUI 14 basata su Android 13, ma l’immagine non ci dà conferme sulle indiscrezioni precedentemente diffuse: secondo alcune fonti di vecchia data infatti lo smartphone sarebbe equipaggiato con una fotocamera frontale da 48 MP, mentre posteriormente troverebbero posto tre sensori nel comparto fotografico principale, un obiettivo da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 2x.

Nel frattempo, come potete notare dal tweet qui sopra, è stato condiviso un breve video che dovrebbe raffigurare il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, Xiaomi Mix Fold 3 (di cui recentemente abbiamo visto qualche indiscrezione): da quanto traspare, sembra che il pieghevole in questione potrà vantare il supporto alla ricarica wireless; il video darebbe infatti indicazioni su come procedere per ricaricare il dispositivo in modalità wireless, chiudendolo prima di appoggiarlo sulla base di ricarica in modo da avere un’esperienza più rapida e stabile.

