Un nuovo aggiornamento dell’app WhatsApp per Android rivela che il team sta lavorando su un’inedita funzionalità che permetterà di gestire più rapidamente le chiamate in arrivo direttamente dalla notifica.

WhatsApp introduce i pulsanti per la gestione delle chiamate nelle notifiche

L’ultimo aggiornamento 2.23.9.16 di WhatsApp beta per Android rivela che la piattaforma sta implementando dei nuovi pulsanti di risposta all’interno delle notifiche di chiamata. Questa funzionalità consentirà agli utenti di rifiutare una chiamata in arrivo e di inviare contemporaneamente un messaggio al chiamante. Ecco l’implementazione attuale della funzionalità.

Quando un utente riceverà una notifica di chiamata su WhatsApp, nella notifica vedrà i pulsanti per rispondere vocalmente, rispondere con un messaggio e rifiutare la chiamata in arrivo.

Se l’utente toccherà il pulsante per rispondere con un messaggio, la chiamata in arrivo verrà rifiutata e si aprirà automaticamente una finestra di digitazione per inviare un messaggio rapido al chiamante, ad esempio per spiegare il motivo per cui non è stato in grado di rispondere alla chiamata o per concordare un momento migliore per parlare.

Attualmente i pulsanti di risposta rapida all’interno delle notifiche di chiamata sono disponibili per alcuni beta tester dell’app WhatsApp per Android e verranno rilasciati a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni.

Oggi WhatsApp Beta ha introdotto anche due importanti novità per la privacy, mentre ieri Meta ha annunciato la funzionalità multi-dispositivo per tutti.

