Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di due nuove versioni dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: ci riferiamo alle versioni 2.23.9.14 e 2.23.9.15.

Le novità della versione 2.23.9.14 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori è al lavoro sulla possibilità per gli utenti di bloccare le chat, ossia un sistema per aumentare la sicurezza del servizio di messaggistica, in quanto per accedere a tali conversazioni è poi necessario lo sblocco con l’impronta digitale.

Ebbene, con la versione 2.23.9.14 beta questa funzionalità viene messa a disposizione di alcuni utenti:

Per scoprire se la funzionalità è abilitata è necessario aprire le informazioni sulla chat e cercare l’apposita opzione.

Gli utenti per i quali questa novità è già disponibile visualizzano una nuova sezione chiamata “Chat bloccate” nell’elenco delle conversazioni, che potrà essere aperta sbloccandola con la propria impronta digitale.

Una volta che una chat è bloccata, oltre al limite dell’accesso soltanto usando l’impronta digitale, i file multimediali come foto e video inviati al suo interno non vengono salvati automaticamente nella galleria del dispositivo.

Inoltre, se qualcuno tenta di accedere al telefono e non riesce a fornire l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla.

Un’altra novità per la privacy

Passando alla versione 2.23.9.15 beta, alcuni utenti dopo averla installata visualizzano una nuova schermata di controllo della privacy, funzionalità sviluppata per aiutarli a comprendere e gestire meglio le relative impostazioni.

Grazie a questa nuova funzionalità, infatti, gli utenti possono rivedere rapidamente le impostazioni sulla privacy, in modo da avere sempre il controllo su chi può visualizzare le proprie informazioni.

In questa sezione gli utenti potranno scegliere chi può contattarli e chi può aggiungerli ai gruppi, oltre che gestire i contatti bloccati.

Inoltre, questa sezione consente di controllare le proprie informazioni personali (scegliendo il pubblico desiderato per la foto del profilo, l’ultimo accesso, lo stato online, le conferme di lettura, ecc) e di aggiungere più privacy alle chat e ai gruppi, impostando i messaggi effimeri e abilitando i backup crittografati end-to-end.

Al momento non vi sono informazioni su quando queste funzionalità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.9.14 beta la trovate qui mentre la versione 2.23.9.15 beta la trovate qui.

