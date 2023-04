La fortunata serie Find di OPPO presentata a inizio scorso anno, composta da OPPO Find X5 Lite, OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, è stata sostituita dalla famiglia Oppo Find X6 all’inizio di quest’anno.

Uno degli aspetti che ha contraddistinto il modello di punta di qualche generazione fa, OPPO Find X2 Pro, è stata la presenza di una fotocamera periscopica, abbandonata negli ultimi modelli: sembra tuttavia che l’azienda cinese voglia tornare sui propri passi, ripristinando la presenza del sensore nei prossimi modelli.

A quanto pare, i piani della casa sembrano essere più ambiziosi in quanto, proprio in queste ore, è stato avvistato un altro modello con una fotocamera periscopica. Secondo il leaker Digital Chat Station, tale modello non si andrà a posizionare nella fascia media-alta del mercato ma in quella premium.

Le specifiche di OPPO Reno 10 Pro +

Pur non avendone certezza, il modello in questione sembra essere OPPO Reno 10 Pro +, con codice modello PHU110. Non si sa ancora molto sul dispositivo – soprattutto per quanto riguarda il design – ma sono trapelate alcune specifiche tecniche che permettono di capire in che fascia del mercato OPPO vorrà collocarlo.

Partendo dalle fotocamere, sembra ormai molto probabile la presenza di un obiettivo periscopio di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli; stessa cosa non si può dire per le altre due fotocamere posteriori, che saranno con tutta probabilità un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel.

Lo smartphone sarebbe equipaggiato da un chipset ad alte prestazioni, costruito con processo produttivo a 4 nanometri di TSMC. Nella parte frontale sarebbe montato un display OLED con bordi curvi e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Al centro della parte superiore del pannello farebbe la sua comparsa una fotocamera frontale di cui sono ancora sconosciuti i dettagli. Il dispositivo potrebbe poi contare su una batteria a doppia cella da 4.700 mAh.

Non ci sono prove reali a sostegno dell’ipotesi secondo cui il dispositivo possa effettivamente appartenere alla serie Reno 10 Pro. La serie Reno 9, infatti, è stata presentata a novembre e si pensa che la linea Reno 10 possa fare il suo debutto a metà del 2023. Non ci resta che attendere per conoscere il nome commerciale del dispositivo che si cela dietro il modello OPPO PHU110.