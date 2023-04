Annunciato mercoledì, Snapdragon Game Super Resolution è una tecnologia di upscaling della risoluzione a singolo passaggio progettata per consentire alle GPU Adreno di raggiungere una maggiore qualità grafica con i giochi per dispositivi mobili consentendo migliori prestazioni e risparmio energetico.

Qualcomm afferma che la tecnologia Snapdragon GSR può migliorare la grafica dei giochi per dispositivi mobili incrementando la risoluzione da 1080p a 4K, oppure il frame rate da 30 a 60 FPS prolungando la durata della batteria.

Il team di Snapdragon apparentemente ha condensato il processo di upscaling in modo che sia sufficiente un singolo passaggio anziché i due passaggi standard del settore, in modo da ridurre la larghezza di banda, l’utilizzo della memoria, la latenza e l’utilizzo della batteria.

Snapdragon Game Super Resolution migliorerà le prestazioni dei giochi Android

La funzionalità Snapdragon GSR verrà lanciata più avanti nel 2023 e Qualcomm afferma che offrirà un miglioramento delle prestazioni doppio rispetto ad altre soluzioni di upscaling.

Per ora la società ha annunciato alcuni sviluppatori partner che hanno già incorporato GSR nei loro giochi, tra i quali spiccano Activision (Call of Duty: Warzone Mobile), Tencent (Return to Empire), Tianzhiyou (Jade Dynasty) e GIANTS Software (Farming Simulator 23).

Secondo Qualcomm, l’upscaling richiederà la metà del tempo rispetto a prima sui SoC Gen 2 e fornirà un miglioramento significativo anche con gli smartphone Android meno recenti dotati di GPU Adreno precedenti.

L’azienda afferma che Snapdragon GSR sarà compatibile con la maggior parte delle GPU, ma aggiunge che offrirà le migliori prestazioni sulle piattaforme Snapdragon.

