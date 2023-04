Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia dell’intenzione di sostituire, da parte dell’azienda coreana, l’applicazione Samsung Free con la nuova Samsung News: si tratta in buona sostanza di un servizio di aggregazione di notizie della società, grazie alla quale potrete recuperare notizie, articoli e podcast dalle pubblicazioni e dai siti web dei suoi partner, visualizzandoli in un formato simile a quello offerto da Google News o Discover.

Samsung News presenta tre sezioni principali, Notizie, Podcast e Seguiti; l’utente ha facoltà di seguire qualsiasi fonte di notizie e queste fonti verranno in seguito visualizzate nella sezione Seguiti dell’applicazione. È possibile scegliere di ricevere notifiche per le notizie dell’ultima ora, così come è possibile gestire vari argomenti come affari, automobili, cultura, intrattenimento, stile di vita, musica, notizie, politica, scienza, sport, tecnologia, viaggi e altro ancora; un’applicazione completa dunque.

Attualmente l’applicazione, reperibile grazie ad un aggiornamento di Samsung Free sul Galaxy Store, è disponibile solo negli Stati Uniti, anche se l’azienda ha già annunciato l’intenzione di portarla in Canada, Francia, Germania, India, Italia, Messico, Corea del Sud e Regno Unito in futuro. Ma se volessimo dare un’occhiata all’app e testarla con mano, senza dover aspettare? Vi spieghiamo come fare.

Ecco come provare con mano Samsung News prima che venga rilasciata anche da noi

Sappiamo tutti come gli utenti appassionati di tecnologia siano spesso curiosi di testare con mano le ultime novità disponibili, qualora voleste vedere come funziona Samsung News, senza aspettare il rilascio ufficiale nel nostro paese, sappiate che tutto ciò che vi serve è uno smartphone Galaxy aggiornato alla versione One UI più recente.

Per prima cosa, visto che sul Galaxy Store da noi l’app non è ancora presente, dovrete procedere con il download dell’APK tramite APKMirror (potete utilizzare questo link), una volta scaricata ed installata l’app dovrete fare quanto segue:

aprite il menù delle applicazioni e premete a lungo sull’icona di Samsung News

nel menù a comparsa cliccate il pulsante in alto a destra a forma di i

entrate nelle Impostazioni Samsung News e scorrete verso il basso fino alla voce Informazioni su Samsung News

cliccate ripetutamente il testo Samsung News (sopra il numero di versione) finché non viene visualizzato un menu a comparsa che richiede una password

inserite Carnival+1107 nell’apposito campo e premete Ok

nell’apposito campo e premete Ok vedrete apparire un nuovo pulsante Impostazioni sviluppatore

abilitata la nuova modalità dovrete recarvi alla sezione Paese predefinito e scegliere USA dal menù a comparsa

chiudete l’app Samsung News dal menù delle applicazioni recenti e riavviate lo smartphone

All’accensione del vostro smartphone Galaxy potrete avviare l’applicazione Samsung News direttamente dal menù delle applicazioni; si tratta di una procedura che vi consente, finché l’azienda non rilascerà il software in questione anche da noi, di dare un’occhiata all’ultima creazione di Samsung. Il metodo sopra elencato va di fatto a sostituire l’app Samsung Free sul vostro smartphone, qualora vogliate tornare ad utilizzare la vecchia versione sarà sufficiente recarsi sul Galaxy Store e procedere al download e successiva installazione del software.

