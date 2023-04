Il titolo di questo articolo può sembrare un ossimoro, un accostamento illogico e contrario di parole che in realtà, analizzando i numeri, è quanto di più vero potessimo scrivere. La verità infatti è che nonostante gli aumenti di prezzo degli smartphone e della tecnologia in generale nel 2023, le occasioni per risparmiare grazie alle promozioni e offerte disponibili di continuo sono numerose, anzi si sono moltiplicate, e in larga parte risultano molto più allettanti rispetto a ciò che veniva proposto nel 2022 e negli anni precedenti.

Aumento dei prezzi nel 2023

Mai come quest’anno, abbiamo assistito ad un aumento vertiginoso dei prezzi sugli smartphone e sulla tecnologia in generale. Per fare alcuni esempi, Samsung Galaxy S23 Ultra costa di listino 1479 euro, ben 200 euro in più rispetto alla versione base del Galaxy S22 Ultra (100€ in più se consideriamo lo stesso taglio di memoria, 256GB). Ancor più roboante è l’aumento di prezzo visto con Xiaomi 13 Pro: ben 300 euro in più rispetto al suo predecessore, Xiaomi 12 Pro.

Questo fenomeno non riguarda solo la fascia alta, ma anche la fascia media e bassa della telefonia. Alcuni esempi soni Samsung Galaxy A54, Xiaomi 13 Lite ma anche Redmi Note 12 Pro+. Dove invece non abbiamo assistito ad un aumento di prezzo (inflazione), è avvenuto il fenomeno della shrinkflaction ovvero a parità di prezzo a calare è la qualità dei prodotti. Un esempio lampante è la fotocamera ultra-grandangolare che non solo si è ormai fermata al tipico sensore da 8 megapixel ma occasionalmente viene proprio ormai rimossa dagli smartphone di fascia bassa o soppiantata da una fotocamera di ancor minor qualità da 5 megapixel.

Un altro esempio è rappresentato dai processori Qualcomm Snapdragon 680 e 695G che non supportando la registrazione video in 4K hanno portato indietro di 1-2 anni gli smartphone di fascia bassa e medio-bassa.

Il mercato in crisi e le opportunità di risparmio (video)

Ad aggravare la situazione è il mercato degli smartphone che si trova in crisi da tempo, con un’ennesima riduzione delle vendite del 12% nel primo trimestre 2023. Le aziende stanno soffrendo, come dimostra l’uscita di LG dal mercato degli smartphone e il rallentamento di Sony e OPPO nella realizzazione di nuovi prodotti. Tuttavia, proprio questa crisi del mercato sta creando opportunità di risparmio per i consumatori.

Se le persone non acquistano infatti, le aziende sono obbligate a incentivare le vendite con nuove promozioni e nuovi ribassi. Ed è per questo motivo che, ad esempio, Samsung Galaxy S23 Ultra, pur avendo un prezzo di listino di 1479 euro, è disponibile ormai in media tra i 999 e 1099 euro, con uno sconto di 4-300 euro, anche in negozi di elettronica come Unieuro e MediaWorld.

Una ancor più occasione è poi rappresentata dalla corrente promozione combo tra le catene di elettronica e Samsung che offre un cashback tra 100 e 300 euro sull’acquisto di nuovo Galaxy S23. Questo permette di acquistare a pochi mesi dal lancio, il top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo irripetibile di 799 euro.

Casi simili sono riscontrabili anche con gli smartphone di altre case con una battaglia al ribasso che non si vedeva ormai da diverso tempo che approfondiamo nel video di seguito:

Come risparmiare sulla tecnologia: i nostri consigli

Acquistare la tecnologia al giusto prezzo insomma è possibile, l’importante è non farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto e aspettare l’occasione giusto che inesorabilmente si fa viva (sempre prima che in passato).

Per cogliere le migliori offerte e risparmiare sui vostri acquisti tecnologici, ecco alcuni consigli: