Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy S20 FE (o Fan Edition), smartphone lanciato nel 2020 e che ha conquistato tanti utenti alla ricerca di un dispositivo caratterizzato da una dotazione tecnica di fascia alta pur con qualche rinuncia, grazie alla quale il colosso coreano ha potuto proporlo ad un prezzo aggressivo.

Così com’è avvenuto per altri telefoni meno recenti, anche Samsung Galaxy S20 FE ottiene ora una delle funzionalità che il team di sviluppatori di Samsung ha studiato per la serie Samsung Galaxy S23: ci riferiamo a Image Clipper.

Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna con Image Clipper

Già implementata in Samsung Galaxy S21 FE, Image Clipper sbarca ora su Samsung Galaxy S20 FE 5G con l’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2023.

In seguito all’update in questione, già segnalato in alcuni Paesi europei, il firmware dello smartphone arriva alla versione G781BXXU5HWCH.

Una volta installato l’aggiornamento, gli utenti avranno la possibilità di usare la funzione Image Clipper nell’app Galleria e in Samsung Internet: sarà loro sufficiente toccare e tenere premuto qualsiasi oggetto che desiderano ritagliare da un’immagine per salvarlo come immagine separata, da condividere o copiare in altre applicazioni.

Al momento non è chiaro se la funzionalità sarà implementata con l’aggiornamento mensile di aprile di Samsung Galaxy S20 FE in tutti i mercati in cui lo smartphone è disponibile o se, al contrario, in alcuni di essi sarà necessario attendere un update aggiuntivo (così com’è avvenuto per la serie Samsung Galaxy S22).

Probabilmente a breve la funzionalità sarà implementata anche per la variante 4G di Galaxy S20 FE.

Come procedere all’aggiornamento

Una volta che l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro device, sarà lo stesso sistema a segnalarvelo con una notifica.

I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli Aggiornamenti software e quindi avviando la ricerca.

