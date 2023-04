Non tutti hanno bisogno di uno smartphone costoso, e qualcuno potrebbe necessitare di un prodotto di “riserva” da tenere in attesa di altro. Purtroppo trovare uno smartphone Android veramente low cost non è facile, ma grazie all’offerta a disposizione in queste ore su Amazon, potete portarvi a casa Realme Narzo 50i Prime a una cifra intrigante.

Low cost su Amazon: c’è Realme Narzo 50i Prime a 79,99 euro

Se state cercando uno smartphone davvero economico, allora dovreste dare uno sguardo all’offerta Amazon per Realme Narzo 50i Prime. Lo smartphone Android è stato lanciato la scorsa estate nel periodo del Prime Day, ma in queste ore potete acquistarlo a una cifra decisamente più interessante.

La scheda tecnica non è ovviamente da urlo, ma a bordo troviamo comunque un display da 6,5 pollici a risoluzione HD+ (con un rapporto schermo-corpo dell’88,7%) e il SoC Unisoc T612 octa-core, affiancato da 3 GB di RAM LPDDR4X e da 32 GB di memoria interna UFS 2.2 (fortunatamente espandibile fino a 1 TB con microSD). A livello fotografico sono presenti una fotocamera da 8 MP con Intelligenza Artificiale e flash LED e una fotocamera anteriore da 5 MP integrata tramite un piccolo notch a goccia.

Uno dei suoi punti di forza è la batteria da 5000 mAh, che secondo Realme può garantire fino a 102 ore di riproduzione audio o fino a 45 giorni di standby. Lato connettività c’è l’essenziale, ossia 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Nonostante il prezzo particolarmente contenuto (soprattutto con l’offerta Amazon), lo smartphone si fa apprezzare dal punto di vista estetico grazie a cornici abbastanza contenute, a un design a strisce verticali Ultra Slim con spessore di 8,5 mm e alle colorazioni con particolari riflessi.

Realme Narzo 50i Prime è stato lanciato al prezzo consigliato di 139,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 79,99 euro nelle colorazioni Dark Blue e Mint Green (venduto e spedito da Amazon). A queste cifre è davvero dura trovare di meglio, no? Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Realme Narzo 50i Prime (Blue)

Acquista Realme Narzo 50i Prime (Green)

