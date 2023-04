Xiaomi 13 Ultra è il nuovo smartphone di riferimento del produttore cinese, che lo ha presentato ufficialmente lo scorso 18 aprile; in attesa della sua commercializzazione al di fuori dei confini cinesi, è appena apparso in Rete un primo video teardown che mostra il dispositivo completamente smontato e ne mette a nudo anche i dettagli più piccoli.

I dettagli più interessanti di Xiaomi 13 Ultra (video teardown)

Xiaomi 13 Ultra nasce dal prestigioso sodalizio del produttore cinese con Leica e tanto nell’aspetto quanto nella dotazione tecnica di presenta come uno smartphone pregiato ed estremamente ambizioso: Xiaomi ha deciso di sfidare Samsung e non solo nella fascia premium del mercato e, per farlo, ha dedicato una cura maniacale ad ogni comparto del dispositivo, riservando una cura particolare a quello fotografico.

Xiaomi 13 Ultra utilizza la seconda generazione della nano-skin technology per la cover posteriore, ispirandosi in maniera chiara all’aspetto delle classiche fotocamere Leica; sempre sul retro, le fotocamere sono racchiuse in un unico oblò dalle dimensioni decisamente generose. Il video del teardown offre uno sguardo ravvicinato alla trama della cover posteriore, mentre, a smartphone smontato, emergono tutte le chicche del dispositivo, tra cui: il sensore fotografico principale IMX989 da un pollice con risoluzione 50,3 megapixel con annessa apertura variabile da f/1.9 a f/4.0; l’avanzato sistema di raffreddamento che combina liquido e vapore e promette di aumentare la dissipazione di tre volte; la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo a 90 W (34 minuti per la ricarica completa), la ricarica wireless rapida a 50 W (49 minuti per la ricarica completa) e la ricarica wireless inversa a 10 W.

L’autore del video non manca di mostrare anche il particolare adattatore che migliora l’impugnatura e offre un pulsante per la messa a fuoto e lo scatto. Il video — utile anche come guida per smontare ed eventualmente riparare il dispositivo — è interamente in lingua cinese, ma nulla vieta di sfruttare i sottotitoli con traduzione istantanea di YouTube; lo trovate qui sotto.

Xiaomi 13 Ultra: recap

Allo stato attuale, Xiaomi 13 Ultra è stato ufficializzato soltanto per la Cina, ma già si vocifera di un arrivo sui mercati internazionali con un prezzo di listino che dovrebbe partire da 1.299 euro. Vista la caratura dello smartphone e la sua recente presentazione, può tornare utile un rapido ripasso della sua scheda tecnica completa.

Scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra

Dimensioni: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando il comparto fotografico)

x x (15,6 mm considerando il comparto fotografico) Peso: 227 grammi

Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), eco-pelle (posteriore)

(anteriore), (frame laterale), (posteriore) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: AMOLED “C7” da 6,73″ QHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 Hz a 120 Hz Luminosità massima: 1300 nit Luminosità di picco (HDR): 2600 nit PWM Dimming: 1920 Hz Dolby Vision , HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da (1440 x 3200 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0), 1 TB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0), (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: quadrupla con lenti Leica , doppio flash LED e sensore ToF 3D Sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 MP , apertura variabile da f/1.9 a f/4.0 , pixel da 1,6 µm , lenti Leica Sunmicron da 23 mm , Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS Teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP , apertura f/3.0 , lenti Leica Sunmicron da 120 mm , PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) Sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP , lenti Leica Sunmicron da 75 mm , PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x

Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP con PDAF (lenti da 12 mm) Registrazione video: fino a 8K a 24/30 fps o fino a 4K a 60 fps ; 10-bit LOG

con lenti , doppio flash LED e sensore Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 32 MP (f/2.5), pixel da 0,7 µm

(f/2.5), pixel da Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit , messo a punto da Harman Kardon

(doppio speaker), , messo a punto da Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 3.2



(802.11 ax/be), (A2DP, LE, aptX HD), (dual-band, L1+L5), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , luce ambientale , barometro , prossimità (virtuale)

, , , , , (virtuale) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W , alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a , alla ricarica wireless rapida a e alla ricarica wireless inversa a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

