Il team di sviluppatori dietro WhatsApp è costantemente impegnato nel miglioramento della popolare applicazione di messaggistica e oggi, attraverso un post sul blog ufficiale, annunciano una nuova funzione in arrivo per tutti nelle prossime settimane.

“Conserva nella chat” è la prossima funzione di WhatsApp per tutelare la privacy degli utenti

Come detto in apertura, è stata anticipata una nuova funzionalità presto in arrivo su tutti i dispositivi su cui è installata la celebre applicazione.

Con l’introduzione dei Messaggi effimeri WhatsApp aumentò la privacy degli utenti, permettendo loro di non lasciare traccia dei messaggi di testo scritti; tuttavia può capitare che vi sia bisogno di conservare una nota vocale o un’informazione, ed è per questo che è stata pensata la nuova funzione Conserva nella chat.

La nuova funzione consentirà di conservare i messaggi necessari, dando però al mittente dello stesso il completo controllo: chi ha scritto il messaggio potrà infatti decidere se gli altri utenti possono salvarlo o meno.

Il mittente riceverà una notifica e avrà la possibilità di porre il veto sulla decisione ogni volta che qualcuno vorrà conservare un suo messaggio, decidendo di non consentire il salvataggio, il messaggio verrà normalmente eliminato dalla chat alla scadenza del timer.

I messaggi che verranno salvati su WhatsApp saranno contrassegnati dall’icona del segnalibro e saranno visibili, organizzati per chat, nella cartella Messaggi conservati. La nuova funzione verrà implementata a livello globale nel corso delle prossime settimane.

