WhatsApp ha sempre prestato particolare attenzione alla sicurezza degli utenti, dall’introduzione della crittografia end-to-end nelle chat l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta ha lavorato strenuamente per offrire maggiore privacy e controllo agli utenti.

Attraverso un post sul blog ufficiale, gli sviluppatori della celebre applicazione hanno annunciato tre novità in arrivo nel prossimo futuro, il cui scopo è quello di aumentare la sicurezza delle conversazioni e degli account.

Ecco le nuove misure adottate da WhatsApp per aumentare la sicurezza degli utenti

Elenchiamo di seguito le novità che verranno introdotte nel prossimo futuro dal team di sviluppatori di WhatsApp:

Protezione dell’account -> se in futuro aveste la necessità di trasferire il vostro account WhatsApp su un altro dispositivo, magari un nuovo smartphone appena acquistato, l’app di messaggistica metterà a vostra disposizione un ulteriore controllo di sicurezza. WhatsApp potrà infatti richiedere una conferma dell’operazione sul vecchio dispositivo, una funzione utile per avvisare gli utenti in caso di tentativi non autorizzati.

-> se in futuro aveste la necessità di trasferire il vostro account WhatsApp su un altro dispositivo, magari un nuovo smartphone appena acquistato, l’app di messaggistica metterà a vostra disposizione un ulteriore controllo di sicurezza. WhatsApp potrà infatti richiedere una conferma dell’operazione sul vecchio dispositivo, una funzione utile per avvisare gli utenti in caso di tentativi non autorizzati. Verifica del dispositivo -> con l’intento di contrastare eventuali attacchi malware veicolati attraverso i messaggi ricevuti nell’applicazione a insaputa dell’utente, il team di sviluppatori ha integrato alcuni controlli che consentono di autenticare il nostro account senza che vi sia necessità da parte nostra di fare alcunché, fornendo al contempo una protezione maggiore al dispositivo qualora fosse già stato compromesso (qui trovate i dettagli tecnici).

-> con l’intento di contrastare eventuali attacchi malware veicolati attraverso i messaggi ricevuti nell’applicazione a insaputa dell’utente, il team di sviluppatori ha integrato alcuni controlli che consentono di autenticare il nostro account senza che vi sia necessità da parte nostra di fare alcunché, fornendo al contempo una protezione maggiore al dispositivo qualora fosse già stato compromesso (qui trovate i dettagli tecnici). Codici di sicurezza automatici -> con lo scopo di semplificare il processo di verifica del codice di sicurezza, WhatsApp sta implementando una funzione di sicurezza basata su un processo chiamato “Key Transparency”, essa consente di verificare in maniera automatica la sicurezza della connessione; cliccando sul tab Crittografia si avrà la possibilità di verificare in maniera immediata se la conversazione è protetta oppure no (potete reperire i dettagli tecnici della funzione qui).

L’azienda si premura infine di ricordare agli utenti che, nonostante l’incessante lavoro svolto dietro le quinte per aumentare la loro sicurezza, solo loro possono attivare la verifica in due passaggi e l’uso di backup crittografati end-to-end, strumenti utili per la tutela della propria privacy e sicurezza.

