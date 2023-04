Anche nelle ultime ore Samsung è impegnato nel rilascio di alcuni aggiornamenti per i suoi dispositivi, nello specifico si tratta di due smartphone della serie Fan Edition, che ricevono in Europa le patch di sicurezza di aprile 2023 e alcuni miglioramenti per la Galleria.

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di sicurezza di aprile e la funzione Image Clipper

Partiamo dal più recente del duo, Samsung Galaxy S21 FE sta ricevendo in Europa le patch di sicurezza di aprile 2023 che introducono tutte le correzioni che abbiamo già visto.

L’update in questione porta il firmware alla versione G990BXXU4EWC7 e, con un peso di poco più di 1 GB, introduce contestualmente anche alcune migliorie per quanto riguarda la Galleria: fra queste è presente stando a quanto riportano alcuni utenti (sebbene non espressamente menzionata nel changelog), anche la funzione precedentemente esclusiva dei Galaxy S23, ovvero Image Clipper.

Image Clipper è una funzionalità rilasciata inizialmente in esclusiva sugli smartphone della serie Galaxy S23, essa permette agli utenti di ritagliare istantaneamente oggetti dalle foto tramite l’app Galleria, toccando e tenendo premuto un oggetto è infatti possibile ritagliarlo e in seguito copiarlo, condividerlo o salvarlo come immagine separata.

Samsung Galaxy S20 FE riceve le patch mensili e alcuni miglioramenti

Anche il modello precedente a quello appena citato, Samsung Galaxy S20 FE sta ricevendo nelle ultime ore le patch di sicurezza di aprile 2023 in diversi mercati europei.

Il changelog dell’aggiornamento menziona miglioramenti per Fotocamera e Galleria e introduce anche qui la funzione Image Clipper; questa è però attualmente riservata solo alla versione 5G del dispositivo (SM-G781B), le versioni 4G infatti (SM-G780F e SM-G780G) beneficiano di un aggiornamento molto più piccolo, ricevendo presumibilmente per ora solo le patch di sicurezza.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE

Qualora foste in possesso di uno degli smartphone sopra citati e non voleste attendere la notifica della disponibilità dell’aggiornamento, avete facoltà di controllare manualmente l’eventuale presenza dell’update in questione. Per farlo sarà sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

